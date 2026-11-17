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La Selección argentina disputará este martes su último partido de 2026 frente a Costa Rica, en un amistoso internacional que se jugará desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este compromiso con el objetivo de recuperarse después de la derrota por 2 a 1 frente a Uruguay, en su última presentación. La Albiceleste buscará despedir el año con un triunfo, luego de una temporada en la que alcanzó la final del Mundial 2026.

El encuentro contará con el arbitraje del brasileño Bruno Arleu, mientras que su compatriota Rodrigo Guarizo estará a cargo del VAR. La transmisión estará disponible a través de Telefe y TNT Sports.

Los cambios que analiza Lionel Scaloni

Una de las principales incógnitas de cara al partido pasa por el lateral izquierdo de la defensa, puesto que podría ser ocupado por Nicolás Tagliafico o Román Vega.

Además, entre las variantes que analiza el cuerpo técnico aparecen los posibles ingresos de Agustín Giay en el lateral derecho y de Matías Soulé y Gianluca Prestianni en el frente de ataque.

La Selección intentará mostrar una mejor versión futbolística luego de la caída ante Uruguay, en un encuentro en el que las desatenciones durante el inicio del segundo tiempo terminaron siendo determinantes.

Por su parte, Costa Rica también llega después de una derrota. El seleccionado centroamericano perdió 2 a 0 frente a Ecuador en su última presentación y buscará cerrar su calendario internacional con otro resultado.

Argentina vs. Costa Rica: horario, estadio y TV

Partido: Argentina vs. Costa Rica.

Competencia: amistoso internacional.

Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.

Horario: 20.

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil).

VAR: Rodrigo Guarizo (Brasil).

TV: Telefe y TNT Sports.

Las posibles formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora y Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.