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En exclusiva, La Opinión Austral accedió a la agenda oficial y al catálogo de empresas que representarán a la pesca argentina en la “Argentina B2B Week – Seafood Edition France”, una cita clave que se desarrollará este viernes 2 de octubre de 2026 en París.

La misión comercial, orientada a posicionar al langostino salvaje (Pleoticus muelleri) y a la vieira patagónica (Zygochlamys patagonica), contará con una fuerte presencia institucional y empresarial de la provincia de Santa Cruz.

La delegación santacruceña estará encabezada por el gobernador Claudio Vidal, quien participará del encuentro junto a Sergio Klimenko. Si bien Klimenko se desempeña como secretario de Pesca de Santa Cruz, en esta oportunidad su intervención es en representación del Consejo Federal Pesquero (CFP), el organismo nacional encargado de fijar la política pesquera y administrar los recursos marítimos del país. La representación se completa con referentes de la industria con operaciones en puertos locales como Puerto Deseado y Caleta Olivia.

El encuentro tendrá lugar en el hotel Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel y está coordinado por la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional de la Nación (PromArgentina) junto a la Embajada de Argentina en Francia. La comitiva reunirá a doce de las principales pesqueras del país con importadores, distribuidores y compradores del sector alimentario europeo.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 30 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Presencia santacruceña

La nómina de compañías participantes combina un alto volumen de exportación con plantas de procesamiento y flotas que operan en los caladeros del Atlántico Sur.

Destacan firmas con histórico arraigo en territorio santacruceño y en el Golfo San Jorge como Arbumasa SA: Operativa desde 1989 con base de origen en Puerto Deseado, cuenta con 11 buques (8 congeladores langostineros y 3 poteros), registrando exportaciones anuales por 60 millones de dólares.

Se sumó Maronti SA con operaciones y descargas en los puertos de Caleta Olivia y Puerto Deseado, proyecta la comercialización de 10.000 toneladas de materia prima entre merluza, calamar y langostino.

También Glaciar Pesquera SA, especializada en la pesca de vieira patagónica en aguas australes, con un volumen de exportación de 3.000 toneladas y certificación internacional de sostenibilidad MSC.

Otras exportadoras líderes: La delegación se completa con Conarpesa (24.000 toneladas), Estrella Patagónica SA (20.000 toneladas), Moscuzza Group (18.700 toneladas), Cabo Vírgenes SA (11.000 toneladas), Greciamar SA / Grupo San Isidro (10.000 toneladas), Wanchese Argentina SRL / Cooke Seafood (5.000 toneladas), Illex Fishing SA (5.000 toneladas), Food Partners Patagonia (3.500 toneladas), Anchoas Patagónicas SA (1.072 toneladas), junto a los grupos internacionales Iberconsa y Red Chamber Argentina.

Agustín de la Fuente, presidente de la cámara empresarial CAPIP, disertará en Argentina Week París.

La agenda

Los encuentros de negocios y la presentación institucional se estructuran de la siguiente manera en el Salón Trocadero y Salón Restaurant del Sofitel Baltimore:

13:30: Reunión técnica entre los ejecutivos de las pesqueras y autoridades de PromArgentina .

14:00: Acreditaciones .

14:30 a 17:30: Ronda de Negocios B2B entre las pesqueras argentinas e importadores franceses .

17:45: Apertura oficial , con intervenciones de:

, con intervenciones de: Ian Sielecki , embajador argentino en Francia .

Agustín De la Fuente , presidente de la Cámara Argentina Patagónica de la Industria Pesquera (CAPIP) .

Juan Antonio López Cazorla , subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación .

Diego Sucalesca , presidente ejecutivo de PromArgentina .

18:00 a 20:00: Exposición sobre la calidad de las capturas nacionales, acompañada por una degustación de langostino y vieira patagónica a cargo de chefs locales .

JUan Antonio López Cazrola, subsecretario de Pesca de la Nación.

Camino a Conxemar

La presentación en la capital francesa forma parte de una gira europea de alto valor estratégico para la industria austral. Tras la jornada en París, las autoridades y el empresariado patagónico se trasladarán a Vigo, España, para participar de la 27ª Feria Internacional de Productos del Mar Congelados (Conxemar), que se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre de 2026 en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI).

Conxemar está consolidada como una de las exposiciones de productos del mar congelados más influyentes a nivel global. La delegación de Santa Cruz mantendrá allí una presencia destacada con el objetivo de consolidar cuotas de mercado, negociar contratos de suministro para la próxima temporada pesquera y defender el valor de los recursos extraídos en el mar argentino.