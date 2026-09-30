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El crecimiento de la minería y la energía plantea desafíos que exceden el volumen de las inversiones. Para que los proyectos puedan avanzar se necesitan infraestructura, profesionales especializados, servicios, tecnología, financiamiento, cumplimiento de estándares y una red de empresas capaces de responder a las exigencias de cada etapa.

Esa mirada integral será el eje de las 1ras. Jornadas Nacionales de Energía y Minería, que se realizarán el miércoles 7 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

La agenda combinará el análisis energético y minero con educación, infraestructura, sustentabilidad, estrategia empresarial, regulación e impacto macroeconómico. Dentro de ese escenario aparece una cuestión particularmente relevante para las empresas locales: cómo incorporarse a las cadenas de abastecimiento que acompañan las nuevas inversiones y qué condiciones deben reunir para hacerlo.

Los temas de agenda

El programa de las Jornadas refleja una visión amplia sobre el futuro de ambos sectores.

La apertura estará a cargo de José Luis Giusti, coordinador académico del Área Proyectos Especiales de la FCE-UBA, y Tomás García, secretario general de la Facultad. Luego, el primer panel abordará el “Panorama energético y desafíos de agenda 2027”, con Raúl Bertero y Gerardo Rabinovich.

A las 10:30, la discusión se trasladará a “Educación e industria minera”, con Alejandro Arroyo, Graciela Keskiskian, Fabián Gasco y Gonzalo Fernández.

La formación aparece así como uno de los componentes del desarrollo sectorial, en una actividad que requiere perfiles técnicos y profesionales para distintas etapas de los proyectos.

El programa también incorpora aspectos regulatorios, económicos y empresariales. A las 12:15 se tratará la prevención de lavado de activos en energía y minería y compliance; a las 14:30 se analizará el futuro de la industria minera y su impacto macroeconómico; y a las 15:30 será el turno de la asesoría estratégica en infraestructura, energía y minería.

El último panel, a las 16:30, estará dedicado a transformación, sustentabilidad y desafíos de la minería, con representantes de organismos públicos y empresas del sector.

Nuevas cadenas

Dentro de ese escenario de expansión, el desarrollo de proveedores aparece como uno de los desafíos concretos para la industria argentina.

Un proyecto minero demanda bienes y servicios mucho antes de comenzar a producir. Durante la construcción se requieren movimiento de suelos, áridos, hormigón, accesos, instalaciones de agua y energía, campamentos, transporte, montaje y servicios técnicos. En la etapa operativa se incorporan mantenimiento, ampliaciones, logística, tecnología y gestión ambiental.

Pero contar con un producto o servicio no garantiza el acceso a esos contratos.

El informe económico elaborado por el Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía y la Minería (CEEGEM) identifica condiciones como la compatibilidad técnica, la capacidad productiva, la trazabilidad, la continuidad del abastecimiento y el cumplimiento de los plazos.

A eso se suman la formación del personal, la incorporación tecnológica y la capacidad financiera y operativa para responder a contratos de mayor escala.

Por eso, el desafío para las empresas locales no consiste solamente en que exista una demanda, sino en estar preparadas para responder cuando los proyectos efectivamente comiencen a contratar bienes, obras y servicios.

Del anuncio a la actividad concreta

El informe del CEEGEM, plantea una distinción relevante para medir el impacto económico de la minería: una inversión anunciada no equivale automáticamente a actividad incorporada al PBI.

El CAPEX representa un presupuesto. Para que se transforme en valor agregado dentro del país deben ejecutarse las obras y concretarse las compras y servicios asociados. Los equipos importados, en cambio, tienen su contrapartida en las importaciones.

Por eso, el documento plantea observar el avance físico de los proyectos, los contratos adjudicados y las compras efectivamente realizadas.

La diferencia es importante para medir el impacto sobre los proveedores. Una obra anunciada puede representar una oportunidad potencial, pero es la contratación efectiva la que genera demanda concreta para constructoras, transportistas, canteras, empresas de ingeniería, prestadores de servicios y otros actores de la cadena.

Minería y construcción

La actividad minera también puede generar demanda antes de la primera exportación.

Los proyectos requieren caminos, accesos, fundaciones, instalaciones, movimiento de suelo, áridos, hormigón, agua y energía. Esas necesidades pueden movilizar empresas de las regiones donde se desarrollan las obras.

A su vez, la construcción de viviendas, rutas e infraestructura industrial demanda minerales y materiales como arena, grava, piedra triturada, caliza, yeso, arcillas, caolín, feldespato, arenas silíceas y diferentes tipos de piedra.

Sin embargo, la posibilidad de abastecer una obra está condicionada por la distancia y el costo logístico. Un proveedor puede contar con el material requerido y aun así no resultar competitivo frente a una alternativa ubicada más cerca del proyecto.

Por eso, el informe propone analizar cada obra a partir de variables concretas: proveedor, volumen requerido, distancia, capacidad disponible y fecha de entrega.

El crecimiento de las exportaciones mineras

El contexto exportador constituye otra dimensión de la expansión de la actividad.

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones mineras alcanzaron USD 5.360 millones FOB, un 67,5% más que en el mismo período del año anterior.

El oro representó USD 3.204 millones; la plata, USD 655 millones; otros productos metalíferos, USD 110 millones; el litio, USD 1.286 millones; y el resto de los productos mineros, USD 104 millones.

El litio registró un incremento interanual del 193,7% en el valor exportado y del 63,6% en las cantidades durante los primeros siete meses del año.

El informe advierte que esos indicadores deben analizarse con cautela: valor exportado, precios, cantidades producidas y valor agregado no son equivalentes. Una suba del valor exportado puede responder a mejores precios sin representar un incremento proporcional de la producción física.

También puede existir una diferencia temporal entre extracción, procesamiento, inventarios y embarques.

Santa Cruz y las principales provincias mineras

Entre enero y julio de 2026, Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca concentraron el 98,2% del valor de las exportaciones mineras.

Dentro de ese grupo, la minería representó el 84,6% de las exportaciones totales.

El dato muestra la concentración territorial de las ventas externas, pero no permite determinar por sí mismo cuánto empleo, compras o contratación de servicios genera la actividad en cada provincia.

Para medir esa dimensión se necesitan otros indicadores, entre ellos los contratos adjudicados, las compras realizadas y la participación de proveedores nacionales y regionales.

La logística también define quién puede proveer

La distancia puede ser determinante para una empresa que busca incorporarse a una cadena minera o energética.

Las características técnicas de cada obra pueden exigir determinados niveles de resistencia, granulometría o composición. A eso se agregan el costo del transporte, las condiciones climáticas y el estado de los accesos.

En consecuencia, el desarrollo de proveedores requiere conocer con precisión qué necesita cada proyecto, dónde se necesita, en qué cantidad y cuándo debe entregarse.

Ese relevamiento permite identificar tanto capacidades disponibles como posibles cuellos de botella: empresas con capacidad ociosa que podrían abastecer una obra, pero también proveedores que necesitan ampliar producción, incorporar tecnología, capacitar personal o asociarse con otras compañías para responder a una demanda de mayor escala.

Educación, sustentabilidad y tecnología

La agenda de las Jornadas muestra que el desarrollo de la minería y la energía no se limita a la inversión de capital.

La educación y la capacitación ocupan un espacio específico del programa, mientras que la sustentabilidad será abordada en el panel de cierre. También habrá una mesa dedicada a infraestructura y estrategia, con especialistas en innovación, tecnología, energía, minería y utilities.

La incorporación tecnológica y la formación de recursos humanos aparecen así vinculadas con la capacidad de las empresas para acompañar el crecimiento de los proyectos.

La dimensión ambiental también forma parte de la cadena: gestión ambiental, control minero, sustentabilidad y cumplimiento de las obligaciones correspondientes atraviesan las distintas etapas de una actividad que comienza con la exploración y continúa durante la construcción, operación y cierre.

El impacto económico depende de la ejecución

El informe del CEEGEM también diferencia las dinámicas de la minería exportadora de las vinculadas con los minerales destinados a la construcción.

La minería exportadora puede sostener divisas e inversión mientras los minerales utilizados por la construcción atraviesan una coyuntura diferente. Por eso, el aporte al PBI depende de los volúmenes producidos, el valor agregado nacional y la ejecución efectiva de las obras.

En el caso de los proyectos mineros, además, el impacto debe distribuirse según el avance real de cada etapa. Una inversión plurianual no puede asignarse íntegramente al año en que fue anunciada.

Esta mirada permite evitar una asociación automática entre anuncios de inversión, crecimiento de las exportaciones y recuperación general de la construcción.

Una mirada interdisciplinaria desde la UBA

Las Jornadas son organizadas por el Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía y la Minería (CEEGEM), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El espacio fue creado para fortalecer la producción de conocimiento y la formación profesional vinculada con minería y energía, con tres líneas principales de trabajo: investigación, docencia y capacitación.

También desarrolla asistencia técnica mediante estudios y evaluaciones aplicadas a proyectos del sector.

Su enfoque combina economía y gestión con disciplinas como ingeniería, geociencias, derecho, logística, ambiente y otras áreas vinculadas con las cadenas de valor.

La estructura del encuentro refleja esa perspectiva: la minería y la energía serán analizadas desde sus dimensiones productiva, económica, educativa, tecnológica, ambiental, regulatoria y empresarial.

Cuándo y dónde son las Jornadas Nacionales de Energía y Minería

Las 1ras. Jornadas Nacionales de Energía y Minería se realizarán el miércoles 7 de octubre de 2026, de 8:45 a 18:00, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ubicada en Av. Córdoba 2122, Piso 1° (S.UM.).

El cronograma contempla:

8:45: acreditaciones y café.

acreditaciones y café. 9:00: acto de apertura.

acto de apertura. 9:15: “Panorama energético y desafíos de agenda 2027”.

“Panorama energético y desafíos de agenda 2027”. 10:30: “Educación e industria minera”.

“Educación e industria minera”. 12:15: “Prevención de lavado de activos en la energía & minería y compliance”.

“Prevención de lavado de activos en la energía & minería y compliance”. 13:00: receso.

receso. 14:30: “Futuro de la industria minera y su impacto macroeconómico”.

“Futuro de la industria minera y su impacto macroeconómico”. 15:30: “Asesoría estratégica en infraestructura, energía y minería”.

“Asesoría estratégica en infraestructura, energía y minería”. 16:30: “Transformación, sustentabilidad y desafíos de la minería”.

“Transformación, sustentabilidad y desafíos de la minería”. 18:00: acto de cierre, a cargo de Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.