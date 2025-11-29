Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

n colectivo que trasladaba a 60 pasajeros argentinos hacia Chile para realizar un tour de compras sufrió un violento asalto tipo comando en una zona de alta vulnerabilidad de la Cuesta Chacabuco, a unos 65 kilómetros de la capital trasandina. El ataque ocurrió cerca de las 6 de la mañana y dejó al contingente varado, sin documentos, sin dinero y sin las llaves del micro.

El vehículo pertenecía a la empresa La Torre Viajes, que realiza este tipo de recorridos desde hace años. Según detalló el dueño de la firma, Franco Pivato, la banda actuó con planificación y extrema violencia. “Se les cruzaron algunos autos, les hicieron parar. Golpearon a los choferes y les robaron a todos los pasajeros”, dijo al canal mendocino El Siete.

Una maniobra de engaño permitió que la banda interceptara el micro

Los testimonios de las víctimas confirmaron que los delincuentes utilizaron una táctica para obligar al chofer a detenerse. Un turista identificado como Marco explicó que un auto con una mujer y una nena advirtió un supuesto problema en una rueda. “El chofer se estacionó y ahí aparecieron varios vehículos. Bajaron hombres armados y nos apuntaron”, relató.

En cuestión de segundos, tres asaltantes subieron al primer piso del micro y otros se desplegaron alrededor. Los pasajeros quedaron reducidos mientras los agresores los obligaban a entregar teléfonos, billeteras, bolsos, mercadería y cualquier objeto de valor.

Testimonios bajo amenaza: “Nos decían que si nos movíamos nos mataban”

Las víctimas coincidieron en que los ladrones actuaron con amenazas directas y golpes. Una pasajera relató que pusieron un arma en la cabeza del joven que estaba sentado a su lado y que revisaron cada asiento en busca de dinero. “Me quitaron la billetera y hasta lo que tenía debajo del asiento. Se llevaron todo”, afirmó.

Aunque algunos delincuentes dijeron que eran chilenos de la localidad de Lampa, varios turistas aseguraron que su acento no coincidía. “Eran venezolanos todos, los dos que vi yo”, sostuvo un pasajero llamado Tomás. Otra mujer afirmó que por la tonada parecían “colombianos o venezolanos”.

El asalto duró entre 10 y 15 minutos. Los ladrones escaparon en varios autos y se llevaron también la documentación y las llaves del micro, lo que dejó al grupo completamente varado en la ruta.

Demora policial y asistencia limitada en plena emergencia

Tras el hecho, un automovilista particular se detuvo para ayudar a los turistas. Sin embargo, según Pivato, Carabineros tardó cerca de dos horas en llegar al lugar. La intervención inicial se centró en asistir a los heridos, que fueron tres personas: el conductor y dos pasajeros, todos con lesiones menores.

El coronel Marco Gutiérrez confirmó que los delincuentes golpearon a los choferes y robaron pertenencias de al menos 28 pasajeros, aunque el total del contingente era de 60 personas. Según declaró, el monto estimado del robo ronda los 26 mil dólares, equivalente a 24 millones de pesos chilenos.

Las víctimas hicieron la denuncia en una comisaría chilena y aguardaron asistencia del consulado argentino para resolver la situación, ya que muchos carecían de documentos y dinero para regresar.

La empresa habló de una emboscada planificada

El titular de la compañía mendocina viajó de urgencia a Chile para contener a los pasajeros y colaborar con la investigación. Explicó que realizan tours de compras “día por medio” desde hace años pero nunca vivieron un ataque de esta magnitud. Subrayó que la banda actuó “con conocimiento” y eligió un tramo de la ruta sin cámaras ni cobertura adecuada.

La empresa La Torre Viajes confirmó en un comunicado que todos los turistas se encuentran fuera de peligro y que recibirán asistencia para retomar el viaje. También agradeció el apoyo y la preocupación de familiares y clientes.

Carabineros reforzará la seguridad de cara a la temporada de verano

Pese al impacto del caso, autoridades chilenas trataron de llevar tranquilidad y calificaron el ataque como un “hecho aislado”. La presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, indicó que el sector trabaja junto al Gobierno para reforzar la seguridad durante la temporada, especialmente en destinos elegidos por turistas argentinos.

Carabineros informó que en diciembre comenzará un operativo especial con foco en Reñaca, Viña del Mar, La Serena y otros puntos con alta presencia de visitantes. El plan incluye mayor dotación policial, controles carreteros, vigilancia en espacios públicos y equipos dedicados a asistir turistas ante robos o estafas.

El jefe de la Prefectura de Valparaíso, Jaime Camps, aseguró que buscan “garantizar la seguridad y evitar nuevos ataques”, aunque insistió en que el episodio del micro mendocino no refleja una tendencia general.