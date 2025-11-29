Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, elevó su confrontación pública con Claudio “Chiqui” Tapia y anticipó que abrirá un frente parlamentario para examinar el funcionamiento interno de la Asociación del Fútbol Argentino. “Hay numerosas irregularidades. Me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de la AFA”, afirmó en una entrevista radial que concedió antes de jurar como legisladora.

Bullrich aseguró que el organismo mantiene “relaciones de dependencia” con los clubes y que esa situación afecta la libertad de decisión dentro del fútbol argentino. “Los tiene de rehenes a los clubes”, sostuvo. También cuestionó la presencia de “figurones con fortunas millonarias” cerca de la conducción que encabeza Tapia.

Cuestionamientos al sistema de votación y al poder disciplinario

La futura senadora señaló que el mecanismo electoral de la AFA “requiere una revisión profunda”. Criticó que la elección del presidente sea indirecta y recordó el empate 38-38 registrado en la votación de 2015 pese a que participaron 75 asambleístas. Para Bullrich, ese antecedente “expone un problema estructural”.

En otro tramo de sus declaraciones a radio Mitre, cuestionó el poder sancionatorio del organismo. Como ejemplo mencionó la reciente sanción a Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, por el pasillo de espaldas al plantel de Rosario Central. “Les aplicaron una pena desproporcionada”, expresó y remarcó que la conducción “rompe la ley” mientras exige disciplina a los clubes afiliados.

Acusaciones por discrecionalidad y advertencia sobre un sistema “extorsivo”

Bullrich afirmó que la AFA opera con criterios discrecionales que afectan la competencia local y el crecimiento deportivo. “El país va hacia el orden, no hacia la discrecionalidad. Y en este camino, la AFA marcha en sentido contrario”, indicó.

La dirigente cuestionó la distribución de beneficios internos, la asignación de estadios y el trato desigual entre clubes. “Hay hijos y entenados. Todos saben que existen clubes acomodados. Si hay una consulta popular, Tapia no se queda un día en la AFA”, apuntó.

También vinculó esas prácticas con las dificultades estructurales del fútbol formativo. “Perdemos el Sub-17 porque falta inversión y falta capacidad para sostener escuelas juveniles competitivas”, afirmó.

Consultada sobre una eventual intervención del Estado en la AFA, Bullrich aclaró que ese escenario “no se discutió aún en el Gobierno”, pero admitió que analiza el tema desde la perspectiva legal. “No puedo afirmarlo. Estoy estudiando los alcances institucionales”, sostuvo.

La futura senadora consideró que la AFA se transformó en una estructura “sin controles adecuados”, pese a su rol estratégico como administradora del fútbol argentino y del seleccionado nacional. “Es una asociación sin fines de lucro con un poder enorme. Necesita reglas claras y transparencia real”, planteó.

Bullrich anticipó que utilizará su lugar en la Cámara alta para impulsar reformas y controles sobre el sistema deportivo. “Muchas instituciones funcionan como si nada hubiera cambiado. Llegó el momento de ordenar”, dijo.

