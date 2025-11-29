La tensión dentro del clan Tinelli sumó un nuevo escándalo cuando Juanita Tinelli decidió dar un giro y acercarse, nuevamente, a Marcelo Tinelli, apenas días después del fuerte descargo que realizó en contra de su padre por la amenaza de muerte que denunció.

Ambos aparecieron en un video publicado en la cuenta de Instagram de Marcelo, donde se los ve disfrutando, juntos, mientras interpretan la canción “Vivir así es morir de amor” de Nathy Peluso y, el posteo, estuvo acompañado por un “Te amo”.

El gesto público parece indicar que, el vínculó, comienza a recomponerse y deja abierta la posibilidad de que, también, haya un acercamiento con sus hermanas, Candelaria y Micaela, con quienes la relación atravesó momentos de distancia.

Qué dijo Juanita Tinelli sobre su papá,Marcelo Tinelli

Juanita, quien mantiene un perfil bajo, estuvo en boca de todos, luego del contundente comunicado que la joven compartió semanas atrás, tras denunciar que había recibido amenazas de muerte; su mensaje, publicado en redes sociales, generó un fuerte impacto por la crudeza de sus palabras.

En su descargo, la modelo abrió el texto con una reflexión que dejó en claro el proceso personal que atraviesa. “Durante mucho tiempo, elegí callar; callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo, pero hay momentos en los que, el silencio, deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”.

Con el correr del comunicado, explicó por qué eligió hablar públicamente y el contexto que la llevó a hacerlo. “Hoy, hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero, también, desde la necesidad de vivir en paz; hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite: fui amenazada y, aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé; hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía, es una necesidad y, por sobre todo, un derecho”, indicó.

También, se refirió al costo emocional que implicó priorizar durante años a su familia. “Durante años prioricé a mi familia, especialmente, a mi papá, por encima de mí misma; lo hice desde ese amor incondicional que uno tiene por su familia, desde la entrega y desde ese instinto de cuidar, pero, en ese intento, también me fui olvidando de mí, de mi salud emocional y mis propios límites y, hoy, elijo recuperarlos”, manifestó.

Tras estos dichos, agregó: “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años, creo que, esas acciones, lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero si me afectan profundamente; no puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”.

Además, la infleuncer reflexionó sobre lo que significa ser una Tinelli. “Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo; sé lo que representa, el peso que tiene, la historia, la exposición que conlleva y la felicidad que ha generado a muchos durante tantos años; entiendo que, por eso, muchas veces se espera silencio, pero, justamente, por respeto a ese nombre y por respeto a mí misma, elijo hablar”, lanzó.

Finalmente, cerró su mensaje dejando en claro que su postura no está desligada del vínculo afectivo con su padre: “Hablo desde el amor y el miedo, porque, más allá de todo, él siempre será mi papá y lo amo, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo; no lo merezco”.

