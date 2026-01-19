El mundo del espectáculo y el deporte se cruzaron de manera inesperada tras una explosiva versión que vincula sentimentalmente a Julieta Ortega con el actual presidente de Boca, Juan Román Riquelme; según lo revelado en “Puro Show” (El Trece), la actriz y el exejecutivo estarían atravesando los primeros pasos de un romance.

Los detalles revelados en el ciclo televisivo sugieren que, el vínculo, es sumamente reciente y sumaron un dato logístico preciso: el ídolo xeneize habría sido visto en las inmediaciones del barrio de Palermo, aguardando a la actriz en la puerta de su residencia a bordo de su camioneta particular; ante la magnitud de la noticia, los medios buscaron la palabra de Ortega para esclarecer su presente sentimental.

Desde Mar del Plata, donde se encuentra instalada cumpliendo con su agenda laboral, Julieta fue tajante al negar cualquier tipo de acercamiento con Riquelme. “Me da mucho pudor hablar sobre una persona que ni idea, pero, no es cierto. Estoy en Mar del Plata haciendo temporada, así que no podría estar iniciando un romance con nadie que no esté acá. Me enteré porque me escribió un periodista por WhatsApp, estoy sorpresa como ustedes”, lanzó, con asombro.

Sin embargo, el clima de la entrevista cambió cuando se le consultó, específicamente, por la supuesta visita de Riquelme a su casa en Buenos Aires; según los cronistas presentes, la actriz mostró un instante de duda que despertó desconfianza en la prensa; además, en el piso de “Puro Show” recordaron una curiosa anécdota del año 2014, cuando Julieta reveló que, su hijo Benito, era el principal impulsor de este emparejamiento.

“Como buen hincha de Boca quería que me casara con Román, un poco más lógico porque es más grande, pero es una alegría que no le podré dar”, había bromeado, en aquel entonces, sobre el deseo de su hijo.

A pesar de los rumores actuales, la postura de Ortega respecto a las relaciones de pareja parece haber mutado hacia un lugar de mayor introspección y tranquilidad; la actriz confesó que ya no persigue ideales adolescentes y que se siente “recontra en paz hace mucho tiempo”. Sin embargo, dejó la puerta abierta a que el destino la sorprenda con un sentimiento irrefrenable.

“Si el amor aparece, tiene que ser inevitable para que me enganche ahí de verdad; tiene que ser como un golpazo de ‘bueno, no hay otra forma más que meterme en esta. Estoy siendo empujada por una fuerza que es el enamoramiento’, pero con los años te pasa cada vez menos; si conozco a alguien que me gusta, me reenamoraría de vuelta. Es un subidón tremendo, es una droga espectacular el amor”, reflexionó sobre su filosofía actual.

