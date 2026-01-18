La visita de Fátima Florez a “La noche de Mirtha” (El Trece) dejó uno de los momentos más comentados del programa, cuando Mirtha Legrand mencionó la recordada cena en la que Javier Milei asistió como invitado, en pleno inicio de su vínculo con la humorista; en este marco, la actriz se animó a compartir detalles inesperados de aquella etapa.

“Te voy a contar algo”, indicó Fátima, generando expectativa en la mesa; entre risas, reveló una situación tan insólita como íntima: “Por debajo de la mesa nos tocábamos con los pies y, pensábamos, ‘nos estamos tocando en la mesa de Mirtha’”, confesó, provocando carcajadas y sorpresa entre los presentes.

Lejos de esquivar el tema, la conductora fue por más y le consultó, directamente, cómo era el presidente en la intimidad, a lo que, Fátima, respondió sin rodeos y con picardía. “Creo que las relaciones se construyen de a dos; hay un encuentro, porque dos personas se eligen. Yo soy una persona muy fogosa, así que, quien esté conmigo, tiene que estar a la altura”, una frase que, muchos, interpretaron como un claro guiño a su experiencia con Milei.

La charla, continuó con una pregunta inevitable: si se imaginaba retomando una relación con el mandatario; la respuesta, fue sincera y reflexiva: “No es una frase hecha, pero estoy muy enfocada en mí; hoy, no podría estar con nadie, porque, realmente, tengo todas mis energías puestas en mí”.

Sin embargo, fiel a su estilo, la actriz dejó la puerta entreabierta, y, cerró con humor: “Es por enero y febrero, quién sabe, en marzo mi pensamiento puede cambiar”.

Polémica en la mesa de Mirtha Legrand con Fátima Florez: ¿Qué pasó durante la grabación?

La grabación de una nueva emisión de “La Noche de Mirtha”, en Mar del Plata, estuvo atravesada por un momento de tensión inesperado; en la antesala de la segunda mesaza del año, un contratiempo con una de las invitadas generó revuelo puertas adentro del programa.

Legrand había convocado a todos los participantes para realizar el rodaje con antelación a la salida al aire por El Trece; sin embargo, al momento de iniciar la grabación, la ausencia de Fátima Florez llamó la atención y encendió las alarmas en el equipo.

El suceso fue comentado al aire en “Intrusos” (América), donde detallaron la situación que se vivía en el lugar. “La están esperando, está la mesa puesta, los platos calientes y, siendo las 3 de la tarde, Fátima Florez aún no llegó”, contaron.

Además, describieron el clima de apuro que se respiraba minutos antes de salir al aire: “En 15 minutos bajan a la mesa, con o sin Fátima”.

Finalmente, todo indica que la humorista arribó a tiempo para sumarse a la grabación; así lo dejó entrever Paula Varela, quien contó, en su cuenta de Instagram, que le comentó a la diva “que Javier Milei va a ir a verla al teatro el 27 de enero”, dando a entender que, el encuentro, se concretó sin mayores inconvenientes.

