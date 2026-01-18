La situación sentimental de Luciano Castro y Griselda Siciliani continúa siendo tema de debate en el ambiente artístico; en medio de versiones contradictorias, Luis Ventura decidió romper el silencio y le dio un consejo al actor.

“Esto es para Luciano Castro: qué no pierda su autoestima”, expresó Ventura durante su participación en “Polémica en el Bar”, marcando su postura frente al revuelo mediático tras la viralización de los audios.

En este marco, el conductor fue claro al intentar poner en perspectiva las acusaciones vinculadas al caso. “Qué se equivocó, se equivocó, pero no cometió ningún delito”, indicó, buscando diferenciar errores personales de situaciones de mayor gravedad.

En un contexto atravesado por múltiples opiniones y repercusiones, las declaraciones de Ventura se suman a las distintas miradas que surgieron en torno a la situación personal del actor; lejos de profundizar el conflicto o alimentar el escándalo, el conductor eligió cerrar su intervención con un mensaje de respaldo hacia Castro en medio de la exposición mediática que atraviesa.

Cómo comenzó el amor entre Griselda Siciliani y Luciano Castro

Su historia comenzó hace casi dos décadas; en 2007, mientras ella trabajaba en “Patito Feo” y él en “Lalola”; tuvieron un romance breve que mantuvieron en secreto durante años; Griselda lo recordó tiempo después como “una cosita de jóvenes”, antes de su relación con Adrián Suar.

Tras la separación de Castro y Flor Vigna, los actores volvieron a verse en el verano de 2024 en Mar del Plata; sin embargo, el “flechazo” definitivo ocurrió en abril de 2024, durante el cumpleaños de su amiga en común, Carla Peterson; confirmaron, oficialmente su noviazgo, en mayo de ese mismo año.

