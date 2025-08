El reconocido periodista español Javier de Hoyos aseguró, mediante su cuenta de “TikTok”, que Nicki Nicole estaría iniciando una relación sentimental con una de las jóvenes figuras más prometedoras del fútbol europeo: Lamine Yamal; según el comunicador, no solo recibió información privilegiada de una fuente confiable, sino que, además, presentó indicios concretos que alimentarían esta teoría.

En el video, De Hoyos, indicó: “Lamine Yamal y Nicki Nicole se han liado; me ha llegado por una fuente de la que me fío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información”, expresó con total seguridad; de acuerdo a su relato, todo habría comenzado durante la celebración del cumpleaños del futbolista del FC Barcelona, donde ya se habría notado cierta química, aunque, en ese momento, no ocurrió nada más que miradas y un “tonteo” evidente.

Sin embargo, la historia se habría intensificado días más tarde. “Esta chica me cuenta que, en la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, no se liaron, pero sí que hubo mucho” tonteo”, pero, que un par de semanas después, el 24 de julio, fueron a una discoteca en la playa y, ahí, sí que se liaron y se fueron juntos a las cuatro de la madrugada”, indicó De Hoyos; a modo de ironía, sumó: “La misma fecha en la que Lamine publicó esta foto que, en su día, me dijo que el beso era de su madre… Igual, claro, quería decirme de su mamá Nicole”.

Además, el periodista sostuvo que existen otras pistas que fortalecerían la hipótesis del vínculo amoroso; en particular, hizo referencia a una coincidencia en las redes sociales de ambos: “Este beso de Lamine Yamal es de Nicki Nicole, porque, el mismo día, ambos publicaron fotografías con este estilo de beso; él, con un beso que no sabíamos quién se lo había hecho, que él me dijo que “fue su madre”, pero su madre, evidentemente, no es y, Nicki Nicole, publicó esta historia en la que le daba un beso a su amiga Eloisa y veíamos el mismo tipo de beso que tenía Lamine”.

Como si esto fuera poco, sumó una observación que varios seguidores ya habían notado: el fondo de pantalla del celular del jugador. “Hay mucho que creen que Lamine Yamal tiene un fondo de pantalla de Nicki Nicole, porque vemos unos ladrillos detrás, que son los mismos del día en el que Nicki publicó esa fotografía; por ende, sería una foto que le habría tomado él junto a ella ese día y, desde ese momento, se habría guardado como fondo de pantalla”, cerró.

