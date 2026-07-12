Asesinaron a balazos a un joven durante los festejos por la Selección argentina La víctima, de 20 años, murió tras recibir varios disparos en San Francisco, Córdoba. La Justicia identificó al presunto autor del crimen y ordenó su captura.

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Un joven de 20 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo, en medio de los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, en la ciudad cordobesa de San Francisco.

Todo ocurrió en la intersección de la avenida Libertador Norte y el bulevar 25 de Mayo. En ese sector, efectivos policiales encontraron a la víctima tendida sobre la vía pública con varias heridas de arma de fuego y la trasladaron de urgencia a un centro de salud.

Al llegar al hospital, los médicos confirmaron el fallecimiento del joven a raíz de las lesiones sufridas. Luego de establecer su identidad, los investigadores comprobaron que registraba antecedentes penales y que, al momento del ataque, cumplía el régimen de libertad condicional.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de San Francisco, que puso en marcha diversas medidas para reconstruir la secuencia del homicidio. A partir de esas actuaciones, los pesquisas identificaron al presunto autor del crimen.

Sobre el sospechoso ya pesa un pedido de captura por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras continúan los operativos para localizarlo y esclarecer las circunstancias del hecho.

Los investigadores buscan determinar el móvil del asesinato y establecer si el ataque estuvo relacionado con los festejos por el triunfo de la Selección argentina o si respondió a un episodio previo que coincidió con la concentración de personas en la zona.

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