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Ese martes 30 de junio comenzó en Caleta Olivia el juicio oral por la muerte de Jonathan Maximiliano Carabajal, el joven de 23 años conocido cariñosamente como “Huesito”, quien perdió la vida tras ser atropellado durante la madrugada del 15 de mayo de 2022 en la zona de chacras de la ciudad.

En una jornada cargada de emoción para la familia de la víctima, su tía, Lidia Mendoza, dialogó con La Opinión Austral antes del inicio de la audiencia. “Ya hace 4 años y 2 meses que sucedió esto y acá estamos con mi hermana, mi papá y toda mi familia buscando la justicia que realmente nos merecemos. Incluso ya están llegando mis hermanos”, comenzó diciendo.

Cabe mencionar que, tal como adelantó este medio, la audiencia comenzó a las 9 de la mañana en la Cámara Civil de Caleta Olivia. En el banquillo de los acusados se encuentra Manuel Castro, sobrino del reconocido exboxeador Jorge “Roña” Castro, señalado por la investigación como el conductor de la Ford EcoSport blanca que embistió fatalmente al joven y luego abandonó el lugar sin brindarle asistencia.

Lidia Mendoza: “Buscamos la justicia que realmente nos merecemos”

Profundamente conmovida, Mendoza cuestionó la demora para que el juicio llegara a esta instancia. “A mí me molesta mucho… cuántas personas pasaron por lo mismo”, reclamó, al hacer referencia a otros casos que conmocionaron a la comunidad, como el de Sofía Gómez Oviedo, la adolescente atropellada por una camioneta conducida por Federico Baigorría, y el de Gabriel Trujillo, el efectivo policial que murió en un trágico siniestro vial sobre la Ruta Provincial Nº 12.

“¿Cuántos años van a esperar ellos para tener realmente una justicia como nos merecemos? Está el caso de Sofía, anda como si nada Baigorría. Entonces, por ahí como que no entendés”, manifestó. Seguidamente agregó, con visible tristeza: “Estamos sufriendo. Mi hermana está sufriendo hace más de 4 años“.

También lamentó el fallecimiento del abogado que representaba a la familia. “Nuestro abogado era Heraldo Nanni, así que no sé… Ojalá que el fiscal nos apoye a mi hermana y a nosotros como familia y que los jueces realmente hagan su trabajo como corresponde”, sentenció. En ese contexto, pidió una condena justa “que nosotros merecemos“.

Lidia Mendoza: “Que se haga justicia para que mi hermana pueda dormir en paz”

Sobre lo ocurrido la madrugada del hecho, sostuvo que Castro atropelló a su sobrino y lo arrastró alrededor de 90 metros. “Lo arrastra, se baja, lo mira unos segundos, ahí estuvo parado delante de él, no lo tocó, lo miró, se subió a su auto y se fue a dormir como si nada. Estaba borracho”, afirmó.

Además, aseguró que el acusado “sigue su vida normal, lo he visto manejando incluso. Lo he tenido cara a cara y nunca me dijo nada. Sí, una vida normal, sin ir más lejos”. Por último, se refirió a la expectativa de la familia frente al fallo que pueda dictar la Justicia. “Que se haga justicia. Necesitamos eso para que por lo menos mi hermana pueda dormir en paz y pueda estar tranquila. Mataron a su hijo, no es cualquier cosa. Para mí, mi sobrino hoy no está, no lo tengo”, expresó entre lagrimas.

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