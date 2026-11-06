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La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a la Argentina se refleja en el intenso movimiento de trabajadores y equipos técnicos en el barrio porteño de Palermo. Frente al Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, avanza el montaje de un imponente escenario de 22 metros de ancho que será uno de los puntos centrales de la visita papal.

La monumental estructura, cuya construcción comenzó hace más de una semana, fue diseñada especialmente para recibir al Santo Padre y albergará dos de los encuentros multitudinarios de su agenda en Buenos Aires. Se trata del único espacio en el que León XIV realizará dos actos masivos durante su estadía en la ciudad.

El primero será el lunes 9 de noviembre, alrededor de las 11.30, cuando celebrará una Santa Misa frente a miles de fieles. Al día siguiente, el martes 10, a las 20.15, encabezará una vigilia dedicada especialmente a las familias y los jóvenes.

Cómo es el escenario que recibirá al papa León XIV

El montaje está a cargo de la productora DF Entertainment y presenta una impronta modernista, con una fachada escénica blanca y una serie de ondulaciones que coronan la estructura. El diseño alcanza casi los 24 metros de altura y combina elementos arquitectónicos con referencias religiosas.

El espacio contempla tres sectores diferenciados: uno destinado a la prensa, otro para los coros y las presentaciones musicales, y el escenario principal desde donde el Papa encabezará las celebraciones.

Así avanza el montaje del escenario principal donde el papa León XIV encabezará los encuentros en Palermo. FOTOS: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL

En diálogo con Grupo Crónica, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, explicó que el diseño fue pensado por el equipo pastoral de Buenos Aires y que cada uno de sus elementos tiene un significado particular.

“El techo tiene una imagen como si fuese una paloma, que representa al Espíritu Santo que sopla y guía a la Iglesia. Después también está la simbología vinculada con Pedro, el Santo Padre, la piedra, y por eso hay una imagen que representa justamente eso”, detalló.

El arzobispo también contó que ya recorrió la estructura y destacó el trabajo de quienes participan del armado. “Desde el escenario se mira todo y es increíble. Me llama la atención y me sorprende siempre cómo hay mucha gente capaz de plasmar en la realidad lo que a veces uno dibujó en un papel”, expresó.

Pantallas gigantes, sonido e iluminación: los detalles del montaje

La puesta en escena no se limita a la estructura principal. El operativo contempla una importante infraestructura técnica para garantizar que las celebraciones puedan seguirse desde los distintos sectores del predio.

Entre los elementos previstos se encuentran torres de iluminación de alta potencia, grandes pantallas LED distribuidas en varios puntos, torres de sonido y equipos de audio de retardo sincronizados para extender la cobertura sonora a todo el perímetro.

El armado también incluye estructuras tubulares, delimitación de espacios mediante vallados, accesos, dispositivos de seguridad privada y sectores operativos. A esto se suma la coordinación del personal técnico con las autoridades locales y nacionales para organizar el funcionamiento del predio durante las actividades.

La espacio cuenta con sectores diferenciados para la prensa, los coros y las actividades del Papa. FOTOS: CAMILA FERRER POSE / LA OPINION AUSTRAL

Cuánto cuesta el escenario para la visita del Papa

La propuesta económica presentada por DF Entertainment para la realización del escenario y su correspondiente infraestructura ascendió a 8.690 millones de pesos, una cifra equivalente a aproximadamente 5,6 millones de dólares al tipo de cambio oficial.

La productora cuenta con antecedentes en la organización de grandes espectáculos y eventos internacionales. Entre sus trabajos se encuentran la producción integral de Lollapalooza Argentina y las diez presentaciones de Coldplay en el estadio de River Plate, además de recitales de artistas como Taylor Swift, Oasis, Paul McCartney, AC/DC, BTS, Harry Styles, Dua Lipa, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd y Metallica.

El Monumento de los Españoles, otro escenario de una visita papal histórica

Detrás de la monumental estructura se encuentra el Monumento a la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas, conocido popularmente como Monumento de los Españoles. La obra fue donada por la colectividad española con motivo del Centenario de la Revolución de Mayo de 1910, como símbolo de amistad entre España y la Argentina.

El lugar tiene, además, un antecedente de relevancia para la historia de la Iglesia en el país. El 12 de junio de 1982, el papa Juan Pablo II celebró allí una misa durante su primera visita a la Argentina, pocos días antes del final de la Guerra de Malvinas. El Pontífice regresaría al país en abril de 1987.

El monumento también fue escenario del XXXII Congreso Eucarístico Internacional, realizado en 1934, al que asistió el entonces cardenal Eugenio Pacelli, quien años más tarde se convertiría en el papa Pío XII.

Su construcción atravesó distintos contratiempos. En 1916, el transatlántico Príncipe de Asturias naufragó frente a las costas de Brasil y entre su carga se encontraban esculturas destinadas al monumento, que se perdieron en el mar y debieron ser reemplazadas. Finalmente, la obra fue inaugurada en 1927.

Ahora, casi un siglo después de su inauguración y más de cuatro décadas después de la misa de Juan Pablo II, el espacio volverá a recibir a un Pontífice. Esta vez será León XIV, quien reunirá a miles de personas en torno a dos celebraciones que tendrán como escenario una estructura especialmente diseñada para su llegada.