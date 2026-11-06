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La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a la Argentina entra en su etapa final y los preparativos avanzan en uno de los puntos centrales de su agenda en Buenos Aires. Frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, se termina de montar un imponente escenario de 22 metros de ancho que será el punto de encuentro de decenas de miles de fieles.

En ese contexto, este viernes estuvo presente en el lugar el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, quien dialogó con Grupo Crónica y expresó su emoción por la inminente visita del Santo Padre. Además, agradeció el trabajo conjunto de la Iglesia y los distintos niveles de gobierno, y convocó a la sociedad a participar de las actividades previstas.

“Se siente mucha emoción y, por sobre todas las cosas, una profunda acción de gracias a Dios por poder vivir este momento. También una gran acción de gracias al Santo Padre, que quiere venir a la Argentina, y a un equipo maravilloso de gente que está trabajando desde la Iglesia, los gobiernos locales y el Gobierno nacional”, expresó García Cuerva.

En ese sentido, el arzobispo destacó que la organización de la visita es el resultado de un esfuerzo colectivo y remarcó la importancia de prepararse para vivir los encuentros con el Papa.

El religioso agradeció especialmente a los medios de comunicación por colaborar con la difusión de la convocatoria y destacó que el objetivo es que toda la sociedad se sienta parte de este acontecimiento.

“El lema para acompañar la visita papal es “Bienvenidos todos, vayan y anuncien” y ustedes nos ayudaron a que la convocatoria sea masiva y a compartir esa buena noticia con todo el país. Ahora nos queda sentirnos todos parte y participar de los eventos”, señaló.

En esa línea, invitó a los argentinos a sumarse a las distintas actividades programadas en Córdoba, a la misa en Luján y a los encuentros que tendrán lugar en el Monumento de los Españoles.

También hizo especial hincapié en la convocatoria a los jóvenes, aunque aclaró que la invitación está abierta a todos, independientemente de la edad.

“Hay que animarse y largarse a venir y participar. No dejarnos llevar por el hecho de que va a haber mucha gente o que voy a tener que caminar. Al contrario, hay que dar el paso”, sostuvo.

Cómo será el escenario donde estará el Papa en Palermo

El escenario que se levanta frente al Monumento de los Españoles fue diseñado especialmente para recibir a León XIV y cuenta con distintos espacios: uno destinado a la prensa, otro para los coros y las presentaciones musicales, y un escenario principal desde donde el Santo Padre encabezará las actividades.

García Cuerva explicó que la estructura fue pensada por el equipo pastoral de Buenos Aires y que cada elemento tiene un significado religioso.

“El techo tiene una imagen como si fuese una paloma, que representa al Espíritu Santo que sopla y guía a la Iglesia. Después también está la simbología vinculada con Pedro, el Santo Padre, la piedra, y por eso hay una imagen que representa justamente eso”, detalló.

Así avanza el montaje del escenario principal donde el papa León XIV encabezará los encuentros en Palermo. FOTOS: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL

El arzobispo contó que ya tuvo oportunidad de recorrer el escenario durante los últimos días y reconoció que la experiencia le generó una profunda emoción.

“Desde el escenario se mira todo y es increíble. Me llama la atención y me sorprende siempre cómo hay mucha gente capaz de plasmar en la realidad lo que a veces uno dibujó en un papel”, manifestó.

El techo del escenario principal tiene forma de paloma, en alusión al Espíritu Santo que guía a la Iglesia. FOTOS: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL

Cuándo serán las actividades del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

El espacio montado especialmente para la visita tendrá una particularidad: León XIV estará presente en dos oportunidades, con actividades centrales que convocarán a miles de personas.

Según el cronograma informado, el primer encuentro será el lunes 9 de noviembre, alrededor de las 11.30, cuando el Pontífice celebrará una Santa Misa frente a los fieles.

La segunda actividad tendrá lugar el martes 10 de noviembre, a las 20.15, con una vigilia dedicada especialmente a las familias y los jóvenes.

De esta manera, el Monumento de los Españoles se convertirá en uno de los escenarios centrales de la visita papal a la Argentina. Mientras se ultiman los detalles de la estructura y de la organización, García Cuerva dejó un mensaje para quienes todavía no decidieron participar: la convocatoria es abierta y la invitación es para todos.