Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio de Economía avanzó en un paso clave para la aplicación del nuevo esquema de subsidios energéticos a los hogares. A partir de ahora, todas las personas que reciban ayuda económica para pagar la luz y el gas pasarán a estar inscriptas en un nuevo sistema llamado Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

El trámite será obligatorio para quienes sean beneficiarios de garrafa social y deberá realizarse mediante un formulario digital que se presentará como declaración jurada, unaa porción de quienes reciben subsidios.

Por lo tanto, usuarios de ingresos bajos conservarán el beneficio, mientras que buena parte de los de ingresos medios y medios-altos lo perderán.

A través de la disposición 2/2026, se publicaron en el Boletín Oficial los requisitos para acceder al beneficio tras el cambio de esquema, señaló “Noticias Argentinas”.

Se prevé que entrará en vigencia en febrero y dejará afuera a un universo de 80.000 usuarios.

ReSEF

Además, se autorizó el formulario online para poner en marcha el nuevo mecanismo a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que ya está disponible para completar.

A partir de ahora, los usuarios que reciban ayuda económica para pagar la luz, el gas y las garrafas pasarán a estar inscriptos en el nuevo sistema.

El trámite será obligatorio y deberá realizarse mediante el formulario digital que tendrá carácter de declaración jurada.

Para definir quiénes mantendrán subsidios, el Gobierno cruzará datos de la Anses y ARCA.

A su vez, tomará en cuenta el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), por lo que quienes ya estén anotados allí no necesitarán hacerlo de nuevo.

Si surgen cambios en la composición del grupo familiar o la situación económica, las personas deberán actualizar la información de manera digital o de forma presencial en dependencias de la Anses.

Requisitos

El Gobierno analizará tanto los ingresos como la situación patrimonial del conjunto de los miembros del hogar.

Además, tendrá en cuenta las condiciones por las que se puede presumir capacidad de pago y cuya verificación respecto de alguno de los integrantes del hogar justificará el rechazo del beneficio.

Según lo dispuesto, quedan excluidos hogares que tengan ingresos familiares superiores a tres canastas básicas totales (CBT), actualmente de $ 3,93 millones.

Además, también quedan afuera quienes tengan un auto con menos de tres años de antigüedad, salvo que tengan el certificado único de discapacidad (CUD). Antes se excluía a los que tenían tres o más vehículos con cinco o menos años de antigüedad.

Quedan exceptuados también hogares con tres o más inmuebles entre todos sus miembros, una embarcación de lujo, un avión o activos societarios a nombre de alguno de los integrantes.

En cambio, califican como beneficiarios de los nuevos subsidios focalizados los hogares con un integrante que tenga Certificado de Vivienda Familiar, que tengan un integrante con pensión vitalicia a veteranos de Malvinas, o con al menos un integrante con el CUD.