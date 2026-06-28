La trágica muerte de Ernestina Pais, acontecida el pasado viernes 26 de junio, dejó en estado de shock al ambiente del espectáculo; la periodista, quien tenía 54 años, perdió la vida, de forma instantánea, luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado en la localidad bonaerense de San Isidro.

En el exacto instante en que se produjo la desgracia, su hermana, la conductora Federica Pais, se encontraba en las instalaciones de Canal 9; la periodista estaba por salir al aire con la conducción de su ciclo de actualidad, sin imaginar el dramático escenario familiar que se estaba gestando a la distancia.

Al ser notificada de la tragedia que involucraba a Ernestina, la reacción de Federica fue inmediata y desesperada; la animadora decidió abandonar las dependencias de la emisora de televisión, de manera urgente, para reunirse con su círculo íntimo y brindar contención en este doloroso proceso, una secuencia que fue detallada por la conductora Susana Roccasalvo durante la última emisión de “Implacables”.

“Federica estaba ayer en Argentina 12, en este canal por salir al aire, cuando los productores fueron a darle la noticia“, relató Roccasalvo, a 24 horas del trágico accidente ferroviario que le costó la vida a Ernestina.

Tras estos dichos, la panelista de espectáculos, Lola Cordero, añadió detalles logísticos sobre el momento exacto en que, la producción, interrumpió la preparación de la periodista antes del inicio de la transmisión pautada.

“Estaba en sala, preparándose; el programa va de 21 a 23 hs y salió corriendo; se levantó y se fue para contener a su familia”, indicó la panelista.

Para finalizar, la propia Cordero hizo hincapié en el desolador panorama afectivo que afronta el núcleo de la fallecida presentadora, poniendo el foco de atención sobre el integrante más joven del clan. “El hijo de Ernestina tiene 22 años y era la primera persona a la que había que contener y cuidar“, manifestó la panelista con notable angustia, reflejando el operativo de resguardo emocional que se activó, de forma inmediata, tras el impacto de la pérdida.

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