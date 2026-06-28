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El mundo del espectáculo argentino despidió este domingo a la periodista Ernestina Pais, en un emotivo velatorio realizado en el barrio porteño de Palermo, donde familiares, amigos y colegas se acercaron para darle el último adiós tras su fallecimiento a los 54 años.

La ceremonia tuvo lugar en la mañana del 28 de junio, entre las 8:00 y las 11:30, en Zuccotti Hnos, ubicado en Avenida Córdoba 5084. Luego del velatorio, los restos de la comunicadora serán trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.

Ernestina Pais falleció este viernes 26 de junio, a los 54 años, luego de que su auto fuera embestido por una formación del Tren de la Costa, un hecho que provocó una profunda conmoción pública.

Desde entonces, colegas y figuras del espectáculo expresaron su dolor en redes sociales, recordando su trayectoria, su carácter y su presencia en distintos medios y escenarios.

La despedida de su familia: dolor y acompañamiento

Federica Pais, hermana de Ernestina, llegó visiblemente conmovida a darle el último adiós

Uno de los momentos más conmovedores del velatorio fue el arribo de sus seres más cercanos. Cerca de las 10 de la mañana llegó su hermana, la conductora Federica Pais, acompañada por su madre, Milka Truol.

Milka Truol, llegando a la casa velatoria donde se despiden los restos de su hija

Minutos más tarde, llegó su hijo de 22 años, Benicio, visiblemente afectado, con la capucha puesta y acompañado por amigos cercanos. El joven fue recibido entre abrazos y muestras de contención por parte de los presentes.

Benicio Guyot, el hijo de Ernestina, profundamente emocionado al entrar a la casa velatoria

También estuvo presente el fotógrafo Alejandro Guyot, padre del joven y ex esposo de la periodista, quien caminó delante de él.

Alejandro Guyot, expareja de Pais y padre de su hijo Benicio

José María Muscari: “Era una persona luminosa y empática”

Uno de los primeros en arribar al velatorio fue el director teatral José María Muscari, quien trabajaba con Ernestina en la obra El divorcio del año, parte de su gira nacional.

“Tanto yo como todas las personas que la amábamos,todavía no podemos reaccionar”, manifestó Muscari con angustia por la triste pérdida.

José María Muscari en el último adiós a Ernestina Pais. (Foto: captura Crónica TV)

“No hay mucho para decir. Acompañamiento. En una situación como esta no se encuentran muchas palabras. Trato de recordar a Ernestina con el mayor lugar de alegría que ella tenía”, dijo en diálogo con los medios.

Y agregó: “Estaba contenta y en un gran momento personal. Había hecho pública su recuperación. Tratemos de recordarla como era, una persona luminosa, empática y feliz”.

Romina Gaetani y el recuerdo de una amiga cercana

Otra de las figuras públicas que se hizo presente en el velatorio para manifestar sus condolencias fue la actriz Romina Gaetani. Al tomar contacto con las cámaras y los cronistas de prensa apostados en el lugar, la artista se mostró quebrada por la inmediatez de la pérdida y confesó el enorme dolor que le genera la partida de su compañera de elenco en El divorcio del año, con quien compartía el día a día laboral hasta hace escasas horas.

La actriz contó cómo fueron los últimos días de su colega y sorprendió al revelar el proyecto que la tenía entusiasmada.

“Ella estaba muy feliz, muy contenta con la gira. En los ratos libres se ponía a escribir en su computadora un libro sobre su vida, nada más y nada menos”, respondió Romina cuando le preguntaron cómo habían sido las últimas semanas de Ernestina.

Romina Gaetani expresó su dolor por la muerte de Ernestina Pais. (Foto: captura TN)

De esa manera, Gaetani dio a conocer que su compañera de elenco en El divorcio del año estaba preparando una autobiografía, en medio de su recuperación por la lucha contra las adicciones.

La actriz explicó que su primer vínculo con Ernestina fue a principios de este año y, luego, coincidieron trabajando en la obra teatral de José María Muscari.

“Ella me abrazó el alma cuando yo tuve un comienzo de año muy delicado haciendo una denuncia por violencia. Sin conocerme me dejó un mensaje porque estaba muy preocupada, me dijo que no entrara en un lugar oscuro”, recordó Romina.

Por último, habló de cómo la afectó la muerte de su colega. “Ayer me quedé todo el día en la cama, entré a su Instagram y miré hasta el 2020. Es una mujer que siempre se interesó por todo tipo de causa, muy empática, de ponerse en el lugar del otro. En eso me identificaba con ella”, aseguró entre lágrimas.

Al lugar también llegaron Diego Ramos y Rocío Igarzábal, ambos compañeros de la obra El divorcio del año.

El velatorio continuó durante la mañana en un clima de profunda tristeza, con la presencia de más figuras del espectáculo como Diego Ramos, María Carámbula, Javier Timerman, Julieta y Martín Ortega, María Valenzuela, Malena Pichot, Leandro Lopatín, Dalma Maradona, Rafael Ferro, el Bicho Gómez y Malena Guinzburg, entre otros.

El Bicho Gómez, quien fue compañero de Pais en Mañanas Informales, llegando al velatorio.

María Carámbula en la despedida a Ernestina Pais junto a su pareja Javier Timerman y el estilista Cristian Rey

Malena Guinzburg estuvo en el velatorio de Ernestina Pais, en recuerdo de la amistad que la actriz tenía con su padre, Jorge Guinzburg

Benito Fernández saliendo de la casa velatoria. (Foto: captura TN)

La triste despedida de Rocío Igarzábal

Tas conocerse la triste noticia del fallecimiento, Igarzábal le dedicó a Ernestina una emotiva carta de despedida en redes sociales.

“Amiga, te llamé mil veces… Decíamos que íbamos a ser millonarias. Estabas cambiando tu casa y dándole luz para empezar de nuevo. No entiendo estar escribiendo esto. No quiero entenderlo, no quiero creerlo. Yo sé que estás, más liviana. Te puedo sentir”.

La actriz también recordó la cercanía cotidiana que compartían: “Estos últimos meses hicimos colecho. Dormíamos juntas. Yo te tapaba cuando te veía con frío en los viajes nocturnos… Venías a mi habitación y compartíamos tus escritos, tus relatos”.

Y cerró su despedida con una frase cargada de amor y dolor: “No sé cómo voy a hacer sin ver tus ojos almendrados… Te amo para siempre. Nunca quiero dejar de sentir que estás”.