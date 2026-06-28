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La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y televisivo argentino. La conductora falleció el 26 de junio tras un trágico accidente ocurrido en un paso a nivel de San Isidro, cuando el vehículo que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa, en circunstancias que aún son recordadas con impacto en el mundo del espectáculo.

En medio del dolor, su hijo, Benicio Guyot, compartió en redes sociales una despedida cargada de emoción, recuerdos y amor hacia su madre. En su extenso mensaje, expresó la dificultad de enfrentar la pérdida y el profundo vínculo que los unía.

El mensaje completo de Benicio Guyot a su mamá, Ernestina Pais

“Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad.

Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará.

Tus te amo pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día en el que no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo, hijo’.

Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud.

Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos también lo eras para mí.

Eras muy clara con tus ideales, deseos y metas. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances mejore.

Tu partida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida va a ser difícil.

Pero trae algo bueno, porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendió. Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto fue real.

Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar.

Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar.

Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar.

Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar.

Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá”.

Velatorio en Buenos Aires y despedida en la casa funeraria Zuccotti Hnos. S.A.

Los restos de Ernestina Pais son velados este domingo en la casa velatoria Zuccotti Hnos. S.A., ubicada en Av. Córdoba 5080, donde se vivieron escenas de profundo dolor y acompañamiento.

Al lugar acudieron familiares cercanos, entre ellos su hermana Federica Pais, su hijo Benicio Guyot, además de colegas, amigos y figuras del espectáculo que se acercaron para despedirla.

El espacio se convirtió en un punto de encuentro marcado por abrazos, recuerdos y homenajes espontáneos hacia la conductora, cuya muerte a los 54 años dejó una huella significativa en la televisión argentina y en el público que la siguió durante años.