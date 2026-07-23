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El Gobierno de Chubut reunió a empresarios, gremios, el sistema educativo y autoridades portuarias para diseñar un plan de capacitación destinado a cubrir la demanda laboral que generará el Astillero Comodoro. Soldadores, caldereros y electricistas navales aparecen entre los primeros perfiles que requerirá la industria.

La puesta en funcionamiento del Astillero Comodoro ingresó en una etapa decisiva. Mientras avanza el proceso para que la planta comience a operar, el Gobierno del Chubut ya trabaja en otro desafío: garantizar que los nuevos puestos de trabajo sean ocupados por mano de obra local.

Con ese objetivo se desarrolló una reunión en el Puerto de Comodoro Rivadavia que reunió a representantes de la Secretaría de Trabajo, la Administración Portuaria, el sistema educativo provincial, la empresa responsable del astillero y el Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON), en un esquema de trabajo conjunto orientado a definir las capacitaciones que demandará la nueva actividad.

La puesta en funcionamiento del Astillero Comodoro ingresó en una etapa decisiva.

El secretario de Trabajo de Chubut, Nicolás Zárate, sostuvo que la decisión responde a un lineamiento impulsado por el gobernador Ignacio Torres para que el crecimiento de este nuevo polo productivo se traduzca en oportunidades concretas para los trabajadores de la provincia.

“Fue una reunión muy nutrida y sumamente importante, con todos los actores sentados en la misma mesa. Estuvieron los representantes de los trabajadores, el sector empresario, el Puerto, el área educativa y representantes políticos. Eso demuestra que existe una decisión de acompañar este proceso de crecimiento”, afirmó.

Desde el Sindicato Argentino de Obreros Navales valoraron la decisión de comenzar a capacitar personal.

Para Zárate, el desafío no pasa únicamente por poner en funcionamiento el astillero, sino por preparar a quienes deberán desempeñarse en una actividad prácticamente inédita para la región. “Es una decisión política de nuestro gobernador calificar a nuestros trabajadores y generar mano de obra especializada. Entendemos que este sector va a brindar oportunidades de crecimiento y generación de empleo, y quienes tienen que tener prioridad para acceder a esos puestos son los propios vecinos de Comodoro Rivadavia y de la provincia”, remarcó. El desafío es preparar a quienes deberán desempeñarse en una actividad prácticamente inédita para la región.

El funcionario explicó que la participación del sistema educativo resulta clave para adaptar la formación profesional a las nuevas demandas de la industria naval. “La validación de conocimientos también permitirá reconvertir trabajadores que hoy tienen experiencia en otros sectores productivos. Hay actividades que cambian con el avance tecnológico y aparecen nuevas modalidades de construcción y de trabajo. Nuestra obligación es acompañar a los trabajadores para que puedan insertarse en esas nuevas oportunidades“, señaló.

“La industria naval es una industria madre”.

ÍTALO CARRIZO

Además, recordó que la recuperación del astillero fue uno de los compromisos asumidos por la actual gestión provincial. “Lo planteamos antes de iniciar la gestión y hoy podemos decir que ese objetivo se cumplió. El astillero ya está activo y ahora todos los organismos del Estado estamos trabajando para consolidarlo como uno de los grandes generadores de empleo de la provincia”.

OFICIOS QUE DEMANDARÁ LA INDUSTRIA

Desde el Sindicato Argentino de Obreros Navales valoraron la decisión de comenzar a capacitar personal antes del inicio pleno de las operaciones. El secretario adjunto del SAON, Ítalo Carrizo, explicó que el gremio venía planteando desde hace tiempo la necesidad de formar trabajadores locales para responder a la futura demanda.

“Habíamos planteado la necesidad de empezar a capacitar trabajadores locales para este nuevo emprendimiento. Hoy estuvieron el Estado, la educación, el empresario y el sindicato. Es el trabajo conjunto que necesita un proyecto productivo para beneficiar realmente a Comodoro Rivadavia y toda la región“, sostuvo.

Se busca que el crecimiento de este nuevo polo productivo se traduzca en oportunidades concretas para los trabajadores de la provincia.

Carrizo indicó que actualmente el astillero cuenta con 23 trabajadores comodorenses y adelantó cuáles serán los primeros perfiles laborales requeridos cuando la actividad comience a incrementarse. “Por lo que hemos hablado con el sector empresarial, hoy la demanda estará orientada a soldadores, caldereros y electricistas navales. Cuando el astillero empiece a levantar barcos, estimamos entre octubre y noviembre, también se necesitará personal para arenado, pintura industrial y otras especialidades”.

El dirigente sindical destacó además que la industria naval tiene un importante efecto multiplicador. “La industria naval es una industria madre. No solamente genera empleo dentro del astillero, sino también para empresas proveedoras y distintos servicios vinculados a la actividad. Por eso también es importante que las empresas locales se acerquen y conozcan las posibilidades que se van a abrir“.

CAPACITACIÓN CON DESTINO LABORAL

La administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, destacó que esta instancia tiene una diferencia fundamental respecto de otras propuestas de formación: existe una demanda concreta de trabajadores.

“La necesidad hoy es generar las capacitaciones necesarias para contar con mano de obra especializada en una actividad nueva para la zona y hacerlo en el tiempo adecuado para que esas personas puedan ocupar los nuevos puestos que se crearán con la puesta en funcionamiento del astillero”, señaló.

La recuperación del astillero fue uno de los compromisos asumidos por la actual gestión provincial.

La funcionaria aseguró que el interés de la comunidad ya se refleja en la cantidad de currículums que reciben tanto la administración portuaria como la empresa. “Permanentemente recibimos currículums de personas que entienden que el astillero representa una alternativa laboral. Hay trabajadores que ya tienen capacidades previas y otros que quieren prepararse para acceder a estos nuevos empleos”.

Para Hernando, el mayor valor del encuentro con los principales actores del proyecto fue haber logrado integrar en una misma estrategia incluyendo al Estado, la educación, los empresarios y los trabajadores. “Muchas veces las capacitaciones no tienen un destinatario concreto. En este caso sí lo tienen. Sabemos para qué se está formando a la gente y cuál será el ámbito laboral donde podrá desempeñarse. Eso hace mucho más valioso todo este proceso”, concluyó.