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Según trascendió, ya habría una fecha definida para el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y, el día tan esperado, coincidiría con un día muy especial en la historia de la Albiceleste.

Todo indica que la boda será uno de los eventos más destacados del año; aunque, hasta ahora, solo se sabía que se realizaría en diciembre, en el programa “LAM” (América TV) conducido por Ángel de Brito, revelaron que la pareja ya habría elegido el día exacto.

Según reveló Pepe Ochoa, el casamiento está previsto para el 18 de diciembre en Argentina; a fecha, no es casual: ese día se cumplen cuatro años de la histórica conquista de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, cuando venció, por penale,s a Francia tras igualar 3 a 3 en el estadio Lusail.

“El 18 de diciembre se casa Tini con Rodrigo De Paul, acá en Argentina; cerraron la fecha y ya está todo confirmado”, indicó el periodista, dando por hecho una información que, hasta el momento, no fue confirmada por la cantante, ni por el futbolista ni por sus respectivos entornos.

En los últimos días, Roberto De Paul, padre del campeón del mundo y exjugador de Racing, habló con Daniela Ballesteros en C5N; durante la nota, se refirió a la relación de su hijo con la cantante, aunque evitó brindar detalles sobre lo que promete convertirse en la boda del año.

Más adelante, el panelista Nacho Rodríguez le preguntó cómo se preparaba para el gran evento; entre risas, Roberto, respondió: “Todavía no me mandaron la invitación, pero tengo el traje listo y lo mandé a hacer”, alimentando, aún más, las expectativas alrededor del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Dónde será la boda de Tini Stossel y Rodrigo De Paul

Mucho antes de que trascendiera la supuesta fecha del casamiento, el periodista Martín Salwe había revelado en el programa “Lape Club Social” cuál sería el lugar elegido por la pareja para celebrar el esperado enlace; según contó en enero, el festejo tendría lugar en Dok Haras, un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz.

Entre las parejas que ya dieron el “sí”, en ese espacio, se encuentran Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, además de Stefi Roitman y Ricky Montaner, entre otras personalidades reconocidas.

Uno de los principales atractivos del complejo es que cuenta con una capilla propia, donde podría desarrollarse la ceremonia religiosa; además, dispone de amplios salones y espacios al aire libre para la fiesta, sumado a un elevado nivel de privacidad gracias a que todo el predio permanece completamente cerrado.

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