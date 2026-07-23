La relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco habría llegado a su fin; la noticia fue revelada en LAM (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, donde aseguraron que, el piloto de Fórmula 1 y la actriz, decidieron terminar el vínculo tras varios meses de romance.

Quien reveló la información fue Pepe Ochoa, que al aire, lanzó: “Franco Colapinto está separado de Maia Reficco“.

Tras estos dichos, el panelista explicó cuál habría sido el motivo de la ruptura y, aseguró, que la decisión estuvo vinculada al presente que atraviesa el deportista. “Franco está en una crisis personal muy fuerte. La verdad, es él que estaba enganchado con ella. Él no le puede dar la energía ni el lugar que ella se merece”, sostuvo.

Luego, Carolina Molinari aportó su mirada con una frase que generó risas en el estudio. “Esa es la excusa cuando te quieren dejar: ‘Mirá, la verdad, te merecés algo mejor'”, dijo la panelista.

Ochoa, sin embargo, insistió en que la distancia terminó siendo determinante para la pareja y explicó cómo se habría dado la conversación que marcó el final del romance. “Él hace mucho tiempo que no la ve, ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa”, añadió.

Cómo comenzó la historia entre Franco Colapinto y Maia Reficco

Las primeras versiones sobre un acercamiento entre ambos aparecieron en enero de 2026, cuando, Colapinto, publicó en redes una foto de Maia Reficco luciendo uno de sus cascos durante unas vacaciones; ese gesto, sumado a distintas interacciones entre ambos, alimentó las especulaciones sobre un posible romance.

Frente a los rumores, la actriz eligió hablar a través de su amigo Fede Popgold, quien contó que, ambos, se habían conocido por amigos en común y que estaban “empezando a conocerse”, descartando, en ese momento, que fueran novios.

Con el paso de las semanas, continuaron apareciendo señales de cercanía hasta que, a fines de marzo de 2026, el periodista Gustavo Méndez aseguró que la relación ya se había formalizado; desde entonces, aunque mantuvieron un bajo perfil y evitaron hacer declaraciones sobre su vida privada, fueron vinculados, sentimentalmente, de manera constante.

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