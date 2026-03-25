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Este miércoles 25 de marzo comenzó la primera jornada de audiencias públicas en la Cámara de Diputados de la Nación por la modificación de la Ley de Glaciares, en un contexto atravesado por tensiones políticas, cuestionamientos al proceso y posiciones contrapuestas sobre el alcance de la reforma.

La reunión fue encabezada por José Peluc y Nicolás Mayoraz, del bloque La Libertad Avanza, titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales. Durante la apertura, Mayoraz explicó que hubo presentaciones judiciales para frenar la audiencia y que todas las cautelares fueron rechazadas, al tiempo que indicó que la impugnación presentada por legisladores “será resuelta por los canales administrativos que correspondan”.

Mabel Gutiérrez, cacique comunidad indígena Laguna Blanca.

Sin embargo, desde la oposición surgieron duras críticas. La diputada santacruceña Ana María Ianni (Fuerza Patria) cuestionó la organización del proceso y la falta de claridad en la selección de participantes.

“Comenzó la Audiencia y no sabemos quiénes van a participar ni cómo hicieron la selección entre los más de 100 mil inscriptos”, señaló. Y agregó: “Es una clara decisión de no transparencia y de ningunear esta Audiencia que es la única instancia de participación ciudadana de los argentinos”.

Críticas a la reforma

Uno de los momentos más intensos se dio con la exposición de la exdiputada Marta Maffei, impulsora de la ley original, quien encabezó un fuerte rechazo a la modificación impulsada por el oficialismo con respaldo de gobernadores de provincias cordilleranas.

“Soy la autora de la Ley 26.639. Es una ley que protege los glaciares y periglaciares, que concitó el consenso científico, estuvimos un año trabajando la ley, consultando con académicos, instituciones, entes especializados y también las comunidades, que siempre se quedan afuera”, expresó.

Daniel Filmis, exlegislador nacional, docente investigador del CONICET.

Su intervención se produjo luego de reclamos de diputados opositores por la reducción del tiempo asignado a los oradores. En ese marco, lanzó críticas directas al proyecto en debate:

“El Senado ha votado favorablemente un proyecto que deroga las claves de la ley, so pretexto de modernización, omite rigurosamente todos los recaudos legales y constitucionales establecidos en la legislación vigente. Una profunda ilegitimidad que un puñado de diputados pretende sanear convocando a esta farsa con pretensiones de audiencia pública”.

Maffei también advirtió sobre presuntas irregularidades constitucionales y ambientales: “Es un proyecto regresivo absolutamente en los términos de las leyes y tratados ambientales” y sostuvo que “no existen los presupuestos mínimos” exigidos por la Constitución Nacional. Además, denunció que “se viola el Convenio 169 de la OIT” por la falta de consulta a pueblos indígenas.

En ese sentido, remarcó: “Tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra es discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestro agua y nuestros glaciares”.

A favor de la modificación

En contraposición, el presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa), Fernando Godoy Carrizo, defendió la necesidad de avanzar con cambios en la normativa y pidió aprovechar el contexto. “No debemos dejar pasar esta oportunidad única”, sostuvo ante los legisladores.

El expositor remarcó la importancia de la actividad minera para su provincia: “Les pido que hagan compresión de lo que significa la inversión para una provincia que necesita ser autosuficiente”. A la vez, planteó una posición intermedia sobre la protección ambiental: “La Ley de Glaciares es fundamental para que haya responsabilidad institucional, pero la premisa nuestra es que los glaciares no están en discusión”.

Diego Salas, de Greenpeace Argentina.

En su intervención, insistió en la necesidad de compatibilizar desarrollo e inversiones: “Las reservas estratégicas de agua dulce no se deben tocar, pero creemos que sí podemos mejorar la ley y podemos darles seguridad a las inversiones”. También reivindicó el rol de la minería en la región: “Somos simples sanjuaninos que elegimos la minería para poder desarrollarnos” y “Hace más de 20 años que logramos trabajar en un proyecto”.

Godoy Carrizo fue más allá al señalar: “Queremos hacer política minera” y destacó vínculos internacionales: “tenemos convenios con Cámaras más importantes de Chile, Canadá y Australia”.

En tono personal, afirmó: “mis hijos viven de la minería y espero que mis nietos vivan de la minería”, y concluyó: “creemos que la construcción del orden político debe ser con equilibrio, evidencia y visión a largo plazo”.

Ignacio Esteban, guardaparque nacional.

Finalmente, reiteró su llamado a los legisladores: “los diputados tienen un rol importante: no debemos dejar pasar esta oportunidad única” y apeló a una metáfora deportiva: “Los recursos geológicos están ahí, pero necesitan un desarrollo genuino y, como en el rugby, hagamos scrum”. Durante su exposición, fue abucheado en distintos momentos, reflejando el clima de tensión que atravesó la jornada.

Según el esquema definido por las comisiones, participarán 360 expositores en total: 180 de manera presencial durante el miércoles y otros 180 en forma remota el jueves, en un debate que continuará atravesado por la polémica y las diferencias de fondo sobre el futuro de la legislación ambiental en la Argentina.