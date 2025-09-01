Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, confirmó este lunes un nuevo aumento en las tarifas de gas y electricidad que rige desde septiembre. La medida impactará tanto a usuarios residenciales como no residenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el interior del país.

Los incrementos fueron oficializados mediante resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), publicadas en el Boletín Oficial. A partir de ellas, las principales distribuidoras deberán aplicar los nuevos cuadros tarifarios.

Cómo se calculan los aumentos

La actualización se compone de dos factores:

Un ajuste del 2,54% en el Costo Propio de Distribución (CPD), calculado según la variación de los índices de precios mayoristas y minoristas del Indec.

El traslado de los nuevos precios mayoristas de la energía, definidos por la Secretaría de Energía para septiembre y octubre.

En el caso del gas, las Resoluciones 632/2025 y 633/2025 establecen los nuevos cuadros para usuarios de Metrogas, que contemplan ajustes en distribución y los valores del gas fijados bajo el Plan Gas.Ar.

En tanto, Enargas informó que las actualizaciones también incluyen la corrección de errores previos y una modificación en la frecuencia de los ajustes: desde ahora serán mensuales en lugar de semestrales, aplicando una fórmula automática aprobada por el organismo.

Los anexos publicados detallan las tarifas para cada categoría de usuario, consumo, cargo fijo, variable, y recargos por servicios adicionales como reconexiones o inspecciones.

Impacto en electricidad

Para el servicio eléctrico, el incremento promedio será de:

2,97% para usuarios de Edenor S.A.

2,90% para usuarios de Edesur S.A.

Estas subas corresponden al Valor Agregado de Distribución (VAD), que cubre los costos de operación y mantenimiento de las redes eléctricas, según las Resoluciones 614/2025 y 615/2025.

Segmentación y otros cargos

El monto final en la factura dependerá de la segmentación socioeconómica:

Nivel 1 (altos ingresos) paga tarifa plena.

Niveles 2 y 3 (bajos y medios ingresos) acceden a descuentos y límites de consumo.

Además, se suman cargos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), costos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y los precios sin subsidios. También deberán figurar desgloses de subsidios y cargos por transporte, entre otros.

Las disposiciones incluyen los valores actualizados del Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y del Costo de la Energía No Suministrada (CENS), aplicables desde septiembre hasta febrero.