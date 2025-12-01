Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo incremento en los cuadros tarifarios de energía eléctrica y gas natural para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las actualizaciones, publicadas en el Boletín Oficial, responden a las pautas definidas por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía en su programa de corrección de precios relativos.

Los cambios impactan en las facturas de Edenor, Edesur y Metrogas, con ajustes en generación, transporte, distribución y mecanismos de actualización mensual.

Aumentos en Edesur: suba del 1,86% en el costo de distribución

Para Edesur, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó un incremento del 1,86% en el Costo Propio de Distribución (CPD).

Ese valor surge de:

El aumento mensual establecido en su Revisión Quinquenal.

La actualización por inflación basada en los índices IPIM e IPC de octubre.

A ese ajuste se suman los incrementos fijados por la Secretaría de Energía:

3,27% en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE).

5,87% en el Precio Estacional del Transporte (PET).

Edenor: suba del 1,93% y nuevos valores mayoristas

En el caso de Edenor, el ENRE estableció un aumento del 1,93% en el CPD, resultado de:

Una suba mensual del 0,42% acordada en la revisión quinquenal.

Un ajuste por inflación del 1,50%.

Además, se aplicaron los nuevos valores del PEE, del PET, de la potencia y el ajuste ex post del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Los cuadros tarifarios actualizados mantienen las categorías para usuarios residenciales N1, N2 y N3, así como los beneficios para clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores.

Metrogas: actualización del gas en PIST y nuevas tarifas residenciales

Mediante la resolución 917/2025, Metrogas oficializó aumentos en las tarifas reguladas por Enargas. El nuevo cuadro incorpora tres elementos principales:

Los nuevos precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

El siguiente tramo de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT).

El mecanismo de actualización mensual previsto en las licencias.

La Secretaría de Energía fijó los precios mayoristas del gas para consumos de diciembre, calculados con el tipo de cambio promedio del Banco Nación entre el 1° y el 15 del mes previo.

Se mantienen las bonificaciones para usuarios residenciales N2 y N3, aplicadas sobre el valor mayorista correspondiente al Nivel 1.

Nuevos cargos fijos y variables para hogares, comercios e industrias

Enargas también actualizó:

Los cargos fijos y variables para las categorías residenciales R1 a R4.

Las tarifas comerciales (SGP P1, P2 y P3).

Los valores para subdistribuidores, industrias, grandes consumos y estaciones de GNC.

Además, se definió un nuevo esquema de importes máximos para servicios complementarios, como reconexiones, inspecciones y certificaciones.