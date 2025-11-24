Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las empleadas domésticas recibirán un nuevo incremento salarial durante los últimos meses del año, según el reciente acuerdo paritario. El aumento del 2,7% se distribuye entre noviembre y diciembre, junto con un bono extraordinario que se pagará en tres cuotas.

Incrementos de noviembre y diciembre para el servicio doméstico

De acuerdo con la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), el aumento total acordado para el cierre de 2025 es del 2,7%, que se reparte de la siguiente manera:

Noviembre : 1,4% de incremento

: 1,4% de incremento Diciembre: 1,3% de incremento

Estos porcentajes impactan en todas las categorías del sector, actualizando los salarios básicos del servicio doméstico. Además, el acuerdo contempla un bono extraordinario que se entregará en noviembre, diciembre y enero de 2026, según la cantidad de horas trabajadas.

Salarios por hora y mensualidades en noviembre

Los valores mínimos de referencia para la liquidación salarial de empleados por hora son:

Por hora con retiro : $3.095,73

: $3.095,73 Por hora sin retiro: $3.340,11

Para quienes trabajen en modalidad mensual (24 horas o más semanales), los salarios quedan establecidos en:

Mensual con retiro : $379.784,94

: $379.784,94 Mensual sin retiro: $422.316,42

Estos valores corresponden únicamente al salario básico; los empleadores deben agregar conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

Bono extraordinario para empleadas domésticas

El acuerdo incluye un bono no remunerativo a abonarse durante tres meses consecutivos. El monto depende de las horas semanales trabajadas:

0 a 12 horas : $6.000

: $6.000 12 a 16 horas : $9.000

: $9.000 Más de 16 horas: $14.000

El bono finaliza en enero de 2026 y debe ser pagado por el empleador.

Cómo registrar a los trabajadores domésticos en ARCA

Todos los empleadores están obligados a registrar a sus trabajadores en el sistema ARCA, sin importar la modalidad o cantidad de horas trabajadas. El registro se realiza de forma virtual:

Ingresar a la web de ARCA con clave fiscal. Cargar los datos del empleado, incluyendo número de CUIL. Completar la información personal y del domicilio del trabajador. Detallar la relación laboral: tipo de trabajo, horas semanales, remuneración y modalidad de contratación. Confirmar o modificar los datos antes de finalizar el trámite.

El registro garantiza que las trabajadoras y trabajadores de casas particulares accedan a todos los derechos laborales correspondientes.