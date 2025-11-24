Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las empleadas domésticas recibirán un nuevo incremento salarial durante los últimos meses del año, según el reciente acuerdo paritario. El aumento del 2,7% se distribuye entre noviembre y diciembre, junto con un bono extraordinario que se pagará en tres cuotas.

Incrementos de noviembre y diciembre para el servicio doméstico

De acuerdo con la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), el aumento total acordado para el cierre de 2025 es del 2,7%, que se reparte de la siguiente manera:

  • Noviembre: 1,4% de incremento
  • Diciembre: 1,3% de incremento

Estos porcentajes impactan en todas las categorías del sector, actualizando los salarios básicos del servicio doméstico. Además, el acuerdo contempla un bono extraordinario que se entregará en noviembre, diciembre y enero de 2026, según la cantidad de horas trabajadas.

Salarios por hora y mensualidades en noviembre

Los valores mínimos de referencia para la liquidación salarial de empleados por hora son:

  • Por hora con retiro: $3.095,73
  • Por hora sin retiro: $3.340,11

Para quienes trabajen en modalidad mensual (24 horas o más semanales), los salarios quedan establecidos en:

  • Mensual con retiro: $379.784,94
  • Mensual sin retiro: $422.316,42

Estos valores corresponden únicamente al salario básico; los empleadores deben agregar conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

Bono extraordinario para empleadas domésticas

El acuerdo incluye un bono no remunerativo a abonarse durante tres meses consecutivos. El monto depende de las horas semanales trabajadas:

  • 0 a 12 horas: $6.000
  • 12 a 16 horas: $9.000
  • Más de 16 horas: $14.000

El bono finaliza en enero de 2026 y debe ser pagado por el empleador.

Cómo registrar a los trabajadores domésticos en ARCA

Todos los empleadores están obligados a registrar a sus trabajadores en el sistema ARCA, sin importar la modalidad o cantidad de horas trabajadas. El registro se realiza de forma virtual:

  1. Ingresar a la web de ARCA con clave fiscal.
  2. Cargar los datos del empleado, incluyendo número de CUIL.
  3. Completar la información personal y del domicilio del trabajador.
  4. Detallar la relación laboral: tipo de trabajo, horas semanales, remuneración y modalidad de contratación.
  5. Confirmar o modificar los datos antes de finalizar el trámite.

El registro garantiza que las trabajadoras y trabajadores de casas particulares accedan a todos los derechos laborales correspondientes.

