Your browser doesn’t support HTML5 audio
Las empleadas domésticas recibirán un nuevo incremento salarial durante los últimos meses del año, según el reciente acuerdo paritario. El aumento del 2,7% se distribuye entre noviembre y diciembre, junto con un bono extraordinario que se pagará en tres cuotas.
Incrementos de noviembre y diciembre para el servicio doméstico
De acuerdo con la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), el aumento total acordado para el cierre de 2025 es del 2,7%, que se reparte de la siguiente manera:
- Noviembre: 1,4% de incremento
- Diciembre: 1,3% de incremento
Estos porcentajes impactan en todas las categorías del sector, actualizando los salarios básicos del servicio doméstico. Además, el acuerdo contempla un bono extraordinario que se entregará en noviembre, diciembre y enero de 2026, según la cantidad de horas trabajadas.
Salarios por hora y mensualidades en noviembre
Los valores mínimos de referencia para la liquidación salarial de empleados por hora son:
- Por hora con retiro: $3.095,73
- Por hora sin retiro: $3.340,11
Para quienes trabajen en modalidad mensual (24 horas o más semanales), los salarios quedan establecidos en:
- Mensual con retiro: $379.784,94
- Mensual sin retiro: $422.316,42
Estos valores corresponden únicamente al salario básico; los empleadores deben agregar conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.
Bono extraordinario para empleadas domésticas
El acuerdo incluye un bono no remunerativo a abonarse durante tres meses consecutivos. El monto depende de las horas semanales trabajadas:
- 0 a 12 horas: $6.000
- 12 a 16 horas: $9.000
- Más de 16 horas: $14.000
El bono finaliza en enero de 2026 y debe ser pagado por el empleador.
Cómo registrar a los trabajadores domésticos en ARCA
Todos los empleadores están obligados a registrar a sus trabajadores en el sistema ARCA, sin importar la modalidad o cantidad de horas trabajadas. El registro se realiza de forma virtual:
- Ingresar a la web de ARCA con clave fiscal.
- Cargar los datos del empleado, incluyendo número de CUIL.
- Completar la información personal y del domicilio del trabajador.
- Detallar la relación laboral: tipo de trabajo, horas semanales, remuneración y modalidad de contratación.
- Confirmar o modificar los datos antes de finalizar el trámite.
El registro garantiza que las trabajadoras y trabajadores de casas particulares accedan a todos los derechos laborales correspondientes.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario