El final del test match entre Los Pumas e Inglaterra en Twickenham terminó envuelto en polémica por el tackle a destiempo del inglés Tom Curry sobre Juan Cruz Mallía a los 74 minutos, cuando el partido estaba 27-16 para los locales.

Mallía había ejecutado un kick cuando el tercera línea inglés llegó tarde y lo impactó con violencia, una acción imprudente que dejó al argentino tendido en el césped, con visibles gestos de dolor. Aunque el árbitro francés Pierre Broussett sancionó penal, no mostró tarjeta, lo que generó malestar inmediato en el conjunto argentino.

El back formado en Jockey Club de Córdoba, una de las piezas clave del equipo dirigido por Felipe Contepomi, debió abandonar la cancha asistido por los médicos. El golpe condicionó el tramo final del partido, que terminó con victoria inglesa por 27-23 pese a la reacción argentina en el segundo tiempo.

Lesión confirmada: rotura del ligamento cruzado anterior

Horas después, la Unión Argentina de Rugby (UAR) confirmó que Mallía sufrió una lesión post traumática del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sin especificar aún el grado ni el tiempo estimado de recuperación.

La gravedad del diagnóstico aumentó la indignación del cuerpo técnico y de los jugadores argentinos, que rodearon a Curry tras el pitazo final para reclamar por la entrada peligrosa.

Incluso el exjugador inglés Andy Goode, desde su cuenta de X, compartió el video de la acción y respaldó la postura argentina: “Puedo entender por qué se sienten perjudicados. Curry sabe lo que hace”, escribió.

Incidente en el túnel: denuncia contra Curry por empujar e insultar a Contepomi

La tensión se trasladó al túnel de vestuarios. En una conferencia de prensa extraordinaria tras el partido, Felipe Contepomi denunció que Curry lo empujó, lo insultó y lo trató de intimidar cuando se dirigía al vestuario.

“Salió por el túnel y me dio un pequeño manotazo en el pecho. Tengo 48 años y él tiene 27. Me empujó y me dijo ‘andate a la mierda’”, relató el entrenador argentino.

Contepomi, visiblemente molesto, agregó: “Después de romperle la rodilla a alguien, uno espera humildad o un pedido de disculpas. Él hizo lo contrario. Quizá es su manera de ser un matón.”

El entrenador afirmó que hay cámaras en la zona del incidente y que el testigo clave es Richard Hill, integrante del staff inglés.

Argentina presentó una denuncia y pidió una investigación formal

La delegación argentina realizó una denuncia oficial ante Six Nations Rugby, organizador de la Autumn Nations Series, pidiendo una investigación tanto por la entrada a destiempo como por el altercado en el túnel.

La organización tiene un plazo de 24 horas para evaluar si inicia un procedimiento disciplinario contra Curry, quien ya había estado envuelto en polémicas durante 2023, cuando acusó al sudafricano Bongi Mbonambi de insultos racistas.

En esta oportunidad, Contepomi exigió que se revise el uso de la tecnología y la aplicación de criterios disciplinarios:

—“Ni siquiera revisaron la acción que lesionó a nuestro jugador. Si el criterio es evaluar por las consecuencias, no entiendo cómo terminamos jugando con 14 y ellos con 15.”

El DT también cuestionó que tres jugadores argentinos debieron pasar por protocolo HIA y que el contacto en la cabeza de Pablo Matera no fue revisado.

La defensa de Inglaterra y el apoyo a Curry

El entrenador inglés Steve Borthwick salió rápidamente a defender a su jugador. Lo calificó como “un hombre de carácter impecable” y un deportista “respetuoso y siempre comprometido con su equipo”.

“No sé qué pasó en el túnel. Lo que sí sé es que después de los partidos las emociones están a flor de piel. Eso es parte del rugby”, sostuvo.

Los Pumas, cabeza de serie para el Mundial 2027

Al margen de la polémica, World Rugby actualizó el ranking tras la ventana de noviembre. Con las victorias frente a Gales y Escocia, y pese a la caída ante Inglaterra, Argentina se consolidó en el 6° puesto, lo que le permite ser cabeza de serie para el sorteo del Mundial 2027, que se realizará el 3 de diciembre.

De esta forma, Los Pumas evitarán en fase de grupos a potencias como Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda y Francia.