El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof habló este lunes sobre el resultado categórico contra La Libertad Avanza en el distrito que gobierna desde el 2019. Señaló que es muy pronto para saber qué repercusión tendrá en las elecciones del mes de octubre, al tiempo que dijo que aún falta tiempo para esos comicios.

En una entrevista con el periodista Alejandro Bercovich en Radio con Vos, Kicillof también se refirió a los gobernadores de “Provincias Unidas”, sector político que reúne a los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Martín Llaryora (Córdoba).

La nota a Axel Kicillof fue realizada por Alejandro Berkovich en “Radio con Vos”.

“Me escribieron todos los gobernadores, incluso por la lista que compartimos, saludando por las elecciones por primera vez desdobladas” ya que “la organización de todo el comicio estuvo organizada por el ministerio de Gobierno de ‘Carli’ Bianco, junto con la junta electoral, donde se decía que no íbamos a poder hacer una elección con todo lo que significa y es la que mejor salió en años”.

De izquierda a derecha: Claudio Vidal, Santa Cruz; Ignacio Torres, Chubut; Martín Llaryora, Córdoba; Maximiliano Pullaro, Santa Fe; y Carlos Sadir, Jujuy.

“Tampoco sé qué efectos va a tener esto con los agrupamientos que se estaban dando a escala nacional de cara a octubre que es una elección donde la provincia de Buenos Aires es un renglón, por más que siempre tiene el peso específico de ser la provincia más grande”, manifestó.

“Hace poquito tiempo se formó un grupo de gobernadores que todavía su actitud para con el gobierno es más opositora de lo que se había visto cuando estaba cada uno por la suya; también en formaciones políticas en dispersión como era Juntos por el Cambio, el propio Macrismo” y añadió: “Creo que estamos observando un agrupamiento a nivel político nacional y esta elección fue muy potente porque el gobierno no se la esperaba por su pocos contactos con la provincia”.

El mensaje de los gobernadores

Cabe recordar que este domingo, después de las elecciones bonaerenses, los gobernadores de Provincias Unidas hablaron de un “llamado de atención” al Gobierno de Javier Milei. “En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro”, escribieron en la red social X, en un mensaje unificado.

La tapa especial por las elecciones bonaerenses de La Opinión Austral.

“Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí”, señalaron. El cordobés Martín Llaryora agregó que “los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”. “Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”, advirtió el cordobés.

Por su parte, Claudio Vidal indicó: “Sin gestión no hay futuro” y señaló: “Nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos“. “Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”, sostuvo.

“El futuro es con producción, trabajo y sentido común”, indicó Vidal este domingo.

Vidal hizo hincapié en que desde el interior productivo, Provincias Unidas tiene mucho para decir y mucho para hacer: “El futuro es con producción, trabajo y sentido común”. En el cierre de su publicación, el santacruceño afirmó que “los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos”.