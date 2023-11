En la última emisión del “Bailando 2023” (América TV), la participante Constanza “Coti” Romero le reveló al conductor, Marcelo Tinelli, que “se besó con un excompañero de Gran Hermano y no era su ex”. Ante esto, el jurado Ángel de Brito tomó la palabra y afirmó que “estuvo con Marcos Ginocchio”. A raíz de esto, la correntina hizo unas sorprendentes revelaciones.

Los impactantes dichos de Coti Romero sobre Marcos Ginocchio en el Bailando 2023

Una vez comenzado el programa, Marcelo comentó: “Coti me acaba de dejar un mensaje tremendo. Una confesión, porque hoy es día de confesiones. Vino y me dijo: “me di un beso con un ex Gran Hermano, que no era el Conejo‘”.

Y, continuó: “Le pregunté si “fue un piquito”, pero me dijo que “fue un chape con lengua en un after de la Bresh'”.

Acto seguido, Ángel expresó: “Se picoteó en un after al ganador de Gran Hermano, a Marcos Ginocchio“, y, Tinelli expresó: “Te lo chapaste al flaco, que ahora está en Finlandia”. En ese momento, el estudio se llenó de aplausos y felicitaciones para Romero.

Como notó que Constanza se quedó callada, De Brito dijo: “¿Qué pasa Coti, estás muda?, ¿cómo besa Marcos?“. La joven, finalmente, aflojó y rompió el silencio: “Nos podemos besar con mucha gente, no significa nada eso. Besa bien, pero no ando puntuando los besos de la gente”.

