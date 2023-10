La modelo Zaira Nara dejó su trabajo en el streaming del “Bailando 2023” (América TV), conducido por Marcelo Tinelli, a causa de los comentarios de Coti Romero y Charlotte Caniggia, quienes dijeron que “la modelo y su hermana, Wanda, se encontraban ahí por hacer favores sexuales”. A raíz de esto, Zaira hizo un polémico descargo a través de la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, anunciando que “renunciaba al certamen”. Por otro lado, Paula Chaves habló con “LAM”, comandado por Ángel de Brito, y respaldó a su examiga.

El fuerte descargo de Zaira Nara

Zaira, comenzó escribiendo: “A partir del día de la fecha, no continuaré formando parte del streaming en el programa “Bailando por un sueño”.

Y, continuó: “Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren, profundamente, mi dignidad como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar y participar de ese programa”.

¿Qué dijo Paula Chaves con respecto a la renuncia de Zaira Nara?

A pesar de que ya no son amigas, Paula salió a defender a la modelo.

Paula, le expresó a Ángel: “Me parece muy bien la renuncia. Hay cosas que están fuera de lugar”. Ante esto, aseguró: “Si estás en un lugar de trabajo donde no te sentís cómoda y la pasas mal, chau. No vuelvo más”.

