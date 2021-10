Bake Off: el llanto de Gino por el enojo de Dolli Irigoyen tras verlo patear una batidora en el piso

Gino Minucci, el participante que más da que hablar de Bake Off Argentina, esta vez hizo enfurecer a Dolli Irigoyen por una actitud inesperada mientras horneaban las tartaletas y torta de casamiento versión miniatura en el programa del jueves, de cara al domingo de eliminación.

La estampita de él mismo que había llevado Gino, no lo salvó del sermón de Dolli.

En un momento, a Gino se le cayeron sus tartas al suelo y, según acusó Dolli, en su enojo el concursante pateó una batidora que estaba junto a su pie. Luego de la devolución que dio junto a Damián Betular y Pamela Villar, la chef profesional le dio un sermón por el desorden y desorganización que tiene Gino gala tras gala.

"Gino, te voy a hablar de una actitud tuya que espero que no se repita en la cocina. ¿Sabés por qué se te cayeron las tartas?", arrancó diciendo Irigoyen, mientras el participante no mostraba ni una mueca, a diferencia de otras veces.

Gino está en problemas 😔 Justo antes de termine el tiempo de prueba, se le cayeron las minitortas que iba a presentar al jurado 😱 #BakeOffArgentina pic.twitter.com/8pk5pOpUjN — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) October 8, 2021

"Se te cayeron porque estabas 'alocotonado' y en un momento dado estaba una máquina, que cuesta muchísimo comprar y tener como lo es una batidora, le pegaste una patada y la máquina se desplazó", aseguró la cocinera.

Incluso Dolli, lejos de reírse por un chiste del muchacho, que llevó una estampita intervenida con su cara, fue por más. "El 'Santo Gino' te castigó porque no se tratan mal los equipos de cocina, sobre todo cuando no son tuyos", lanzó contundente.

Gino no tuvo una buena noche 👊 además, @DolliIrigoyen se dio cuenta de cómo trató a una batidora que estaba en el piso y se lo hizo saber 👀 #BakeOffArgentina pic.twitter.com/67VfpUoCtu — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) October 8, 2021

Mientras escuchaba las palabras de la jurado, a Gino se le comenzaron a llenar los ojos de lágrimas, y después de que Paula Chaves le pidió si quería hacer un descargo, el joven de la boina lamentó lo sucedido. "Me duele porque no soy así, porque es una vergüenza lo que hice. Eso es una vergüenza, más que presentar cualquier cosa que ya es terrible. No estoy conforme", dijo, quebrado en llanto