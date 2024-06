Por Laura Morales. Especial para La Opinión Austral

El resultado, militado por LLA, arrojó 36 votos a favor y 36 en contra en general, pero en estos casos según el artículo 213 del reglamento del Senado, y 57 de la C.N desempata quien preside el Senado que a su vez es el vicepresidente de la Nación. El presidente Javier Milei esperó que se votara en general para viajar a la Cumbre del G7 y mostrar en Italia la foto triunfalista ante los líderes mundiales, sobre todo a la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Ahora para que el festejo sea completo tiene que aprobar los cambios la Cámara baja, que podría insistir en Ganancias y Bienes Personales, dos títulos que fueron rechazados del paquete fiscal, la segunda ley que fue aprobada por 37 a favor y 35 en contra.

Una vez iniciada la maratónica sesión se incluyeron más concesiones a la oposición dialoguista que en toda su representación desde la UCR, provinciales, menos el PRO, pedía quitar del título de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas AA; Correo Argentino; Radio y Televisión Argentina (RTA S.A). Se agregó dentro de “los prohibidos de privatizar” a los organismos de la cultura, y se quitó entero el título sobre Reforma Previsional. Esta ley pasará sin lugar a dudas a la historia como la primera conquista fuerte de la LLA en el Senado: un bloque integrado por sólo 7 senadores.

A Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, le costó 25 horas el debate hasta aprobar la ley de bases y paquete fiscal, con cuartos intermedios en el medio por las manifestaciones y enfrentamientos de los manifestantes con la Policía en las afueras del Congreso. Al Senado más de 20 horas para aprobar ambas leyes en general y en particular, también con enfrentamientos con la Policía que dejó como saldo heridos y gente hospitalizada. Diputados de UP como Carlos Castagnetto; Eduardo Valdez y Leopoldo Moreau fueron rociados por gases lacrimógenos en el operativo de seguridad que dispuso la ministra Patricia Bullrich, para llevar a cabo la sesión en el Senado. El punto más álgido quizás se evidenció pasadas las 5 de la tarde. En el recinto Unión por la Patria, con Anabel Fernández Sagasti en uso de la palabra, pedía un cuarto intermedio por la represión en las afueras del Palacio Legislativo, Juan Carlos Romero no estuvo de acuerdo. Eduardo Vichi pidió una moción de preferencia para realizar una comisión integrada por representantes de distintas bancadas que fueran a calmar el enfrentamiento. Wado de Pedro pidió otra moción para pasar a cuarto intermedio hasta que se calme la cuestión, finalmente se sometió a votación y se aprobó la propuesta de Vichi. El debate nunca se interrumpió pese al clima social imperante. Luego, cerca de la medianoche, volvieron los enfrentamientos en la calle.

Hasta último minuto

Si hay alguien que sabe del entramado político-parlamentario desde la década de los ’90, era de las privatizaciones menemistas, es Guillermo Francos. Estuvo desde mayo negociando punto por punto y porcentaje por porcentaje, la ley debía estar aprobada el 25 de mayo. Francos se puso al hombro las leyes primero como ministro del Interior, portavoz principal del Gobierno, y luego como jefe de Gabinete, nombramiento que le dio una bocanada de oxígeno a un partido muy largo y con final incierto.

El Ejecutivo incorporó cambios en el texto en la plenaria de las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Asuntos Constitucionales, que siguieron hasta el mismo día de la sesión, pero sin llegar a convencer a los senadores. Los más rebeldes fueron Martín Lousteau (dio quórum, pero presentó dictamen en minoría), y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Victoria Villarruel desempató en el Senado. Habían terminado 36 contra 36.

Por ejemplo, el capítulo de delegaciones legislativas o facultades delegadas, fue muy resistido. Finalmente salió del Senado con las facultades aprobadas y las cuatro emergencias: administrativa, económica, financiera y energética por 1 año, desempate de Villarruel mediante.

Los desempates

El martes por la noche, a horas de la sesión, no estaba del todo seguro quién iba a desempatar en caso de empate, si la vicepresidenta o el presidente provisional, Bartolomé Abdala, -segundo en la línea sucesoria presidencial- ya que la vice debía reemplazar en el Ejecutivo al presidente Javier Milei, que tenía previsto viajar a Italia a la Cumbre que reúne a los líderes mundiales del G7. Primero circuló por los pasillos: “Bartolo, hoy te convertís en héroe”, luego con el devenir de las horas de la extensa jornada eso cambió por “Vicky, hoy te convertís en heroína“. Lo cierto es que Villarruel no sólo desempató el resultado de 36 a 36 en general, sino que también atajó otros penales, en los títulos 1ero de Facultades Delegadas; 2do de Reforma del Estado y privatizaciones, y el 3ro de Contratos y Transacciones.

Haciendo un revisionismo, en el 2001 lo hizo el presidente Provisional Mario Losada de la UCR quien definió la ley de Ajuste Fiscal del expresidente Fernando de la Rúa. En 2002 fue Juan Carlos Maqueda del PJ en ese mismo cargo (actual juez de la Corte quien se jubila a fin de año por cumplir 75). El alto magistrado le permitió en ese entonces al expresidente Eduardo Duhalde asegurar la derogación de la ley de Subversión económica que exigía el FMI. Otro que desempató en su rol de vicepresidente fue Julio Cobos con el tan recordado “mi voto no es positivo” cuando se votaba la Resolución 125 que proponía retenciones móviles impulsada por el mismísimo Martín Lousteau, en ese momento ministro de Economía de la expresidenta Cristina Kirchner.

Paradójicamente, para reemplazar a Maqueda en la Corte -en diciembre próximo cumple 75 años y se jubila- sumado a la vacancia de la exjueza Higton de Nolasco que ya se jubiló, el cuerpo legislativo previo al debate de las leyes, le dio ingreso a los pliegos del abogado Manuel García Mansilla (reemplazaría a Maqueda) y Ariel Lijo actual juez federal de Comodoro Py, que tuvo a su cargo la causa del memorándum de Irán entre varios expedientes judiciales de mucho peso político. En ese mismo Juzgado, recayó la denuncia por “cohecho” contra Lucila Crexell por parte de un abogado particular. El Ejecutivo propuso a la legisladora neuquina como embajadora ante la UNESCO con sede en París y tiñó de sospechas el sentido de su votación afirmativa en la Ley Bases. Un dato a tener en cuenta: la designación de Crexell no había sido cargada al sistema de los ingresos nuevos por mesa de entrada el miércoles pasado.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación. En su momento, habló con La Opinión Austral.

Cabe recordar que García Mansilla sostuvo el año pasado que es inconstitucional que el presidente provisional del Senado desempate en una votación, cuestionando “la figura del voto doble“, que tenía cierto peso si desempataba Abdala en la sesión de la ley Bases, pero finalmente no ocurrió.

En su próxima sesión, el Senado, además de la movilidad jubilatoria que fue aprobada la última sesión de la Cámara de Diputados, podría dar ingreso al pliego de Crexell. La senadora patagónica actualmente en las filas de JxC desde el 2019, es de la dinastía de los Sapag, fundadores del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en Neuquén, tierra prometida por Vaca Muerta el mayor yacimiento hidrocarburífero de los últimos años. Su madre Luz Sapag de carrera política también fue senadora (M.C) y compañera de banca de Cristina Fernández de Kirchner en otras épocas en el Senado. Luz, hija de Elías Sapag, fundador del MPN, y hermana del exgobernador Jorge Sapag, falleció en un accidente de tránsito en 2017 en San Martín de los Andes. Crexell votó en contra del DNU 70/2023 pero acompañó con su voto la ley Bases en general. Es autora de un proyecto para reformar el régimen vigente de los Decretos de Necesidad y Urgencia, para limitar los tiempos de debate y establecer que, si una Cámara rechaza este tipo de normas, las mismas quedarían desactivadas.

Carambia

Para los santacruceños que facilitaron el quórum al oficialismo, José Carambia y Natalia Gadano de “Por Santa Cruz”, nunca fue fácil este Senado. Asumieron el 10 de diciembre del 2023, y desde un principio pelearon porque no tenían asignados los despachos, por lo que debieron hacer una protesta en el pasillo del primer piso del Palacio frente al comedor de los senadores, hasta conseguir dos oficinas. Pero no todo quedó ahí. Acostumbrados al clima hostil, comenzó el raid por la negociación de las regalías mineras, algo que el Gobierno no estaba dispuesto a negociar, y esto nunca convenció a los sureños. En la Cámara de Diputados no fueron aceptados estos reclamos, llegó a comisión en el Senado y les concedieron este pedido. Decían no tener la garantía de que se haga efectivo, y llegaron a pedir no dar quórum en la sesión de Bases.

En una entrevista televisiva luego de la sanción del Senado, Carambia dijo que en principio tuvieron un dictamen propio, pero como faltaba destrabarlo para poder tratar la ley “colaboramos firmando el dictamen -de mayoría– en disidencia para poder tratarla”. Pedían que se aumente el porcentaje de las regalías mineras del 3 al 5 %, algo que fue anunciado a último momento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce el jujeño Ezequiel Atauche de LLA y por donde pasó el debate de Medidas Fiscales. Otra de las cuestiones fueron las privatizaciones de las empresas públicas, que finalmente se quitaron del texto final al inicio del debate, sin ese cambio el Gobierno no tenía por estas horas la ley aprobada.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, será puesto a prueba nuevamente.

“Para nosotros que somos del interior, Aerolíneas y el Correo son muy importantes, entonces tomamos la decisión de colaborar en general“. Sobre regalías mineras Carambia recordó que “en realidad fue una negociación que fue parte del dictamen, yo estaba en Legislación General” comisión por donde pasó Ley Bases. Paquete fiscal, fue dictaminada por la comisión de Presupuesto que Carambia no integra. “El oficialismo necesitaba de una firma o que nosotros presentemos el dictamen para poder ir a sesión, entonces se acordó incorporar del 3 al 5%, y en esa semana comenzó el lobby minero fuerte para intentar cambiar el articulado, de que no se aceptara el 5% y volver al 3%“. “Es entendible porque se podían originar eventuales juicios“.

El RIGI

Otro tema espinoso para los santacruceños fue el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), capítulo en el cual el Gobierno continuó haciendo cambios hasta el día de la sesión cuando se excluyeron actividades que no convencían sobre todo al radicalismo, como la agropecuaria, pero sí se incluyó al turismo. “No es lo mismo una actividad donde necesitás 10 años de inversión que otra que necesitás 20. Hacerlo tan abarcativo en esta norma -el periodo de inversión de las empresas grandes será de 30 años- que es darle más discrecionalidad al presidente. El tema es cómo se va a reglamentar en diferentes lugares para que esto se potencie“. Nadie nunca nos aseguró -ni en Diputados- que se iban a ratificar nuestros cambios a la Ley” explicó el senador patagónico.

El RIGI fue aprobado por 38 votos afirmativos en el Senado. Fue acompañado por 3 senadores de UP como Guillermo Andrada por Catamarca; Carolina Moisés de Jujuy y Sandra Mendoza de Tucumán. Una de las modificaciones clave fue el artículo 165 donde el oficialismo agregó al petróleo, gas, siderurgia y turismo como actividades que podrían participar del régimen de grandes inversiones que van de 200 a 900 millones de dólares. Estas se suman a las de infraestructura, energía, tecnología, forestal y minera que ya figuraban en el texto que venía con media sanción de la Cámara de Diputados.

¿Qué es lo que volvió a la Cámara de Diputados en segunda revisión? Las modificaciones a los títulos en la Ley de Bases y Puntos de Partida y también las de Medidas Fiscales. El Senado rechazó enteros dos artículos de peso para el Gobierno: impuesto a las Ganancias y bienes personales; pero algunos dicen que Diputados podría insistir con Ganancias y Bienes, porque son temas tributarios que tienen a Diputados como cámara de origen. Los proyectos impositivos ingresan por la Cámara de origen. Algo que suele suceder con el Presupuesto Nacional que en el 2023 no fue aprobado -el que debería regir este año- y es un tema que reclaman desde distintos bloques no sólo UP, si no también desde la oposición dialoguista.