Benjamín Vicuña estuvo en el programa ” Con todo respeto”, el cual es conducido por Andrea Rincón, y en “LAM”, comandado por Ángel de Brito, mostraron un adelanto de la entrevista, donde reflexionó acerca de su relación de diez años de amor con Pampita y de sus cinco años y medio de vínculo con La China Suárez.

“No se trata de cometer los mismos errores; en mi caso, tiene que ver con el miedo a la pérdida, al vacío, a que te dejen… Básicamente, lo que sufrimos todos, ¿no? El apego, el desapego, los miedo…”, indicó Benjamín.

Y, prosiguió: “Estos dos años de soltería me sirvieron para volver al eje, para decir qué me gusta a mí, cómo me gusta la casa, qué música me gusta…”.

“Yo llevaba ya casi 20 años consecutivos de relaciones que estaban encadenadas, unas con otras. Qué fue hermoso, de mucho amor, pero yo fui cediendo mucho terreno. ‘¿Cómo querés la casa?’. Da lo mismo. ‘¿Qué música escuchamos?’. Da igual. ‘¿Qué comemos?’”, expuso Vicuña.

Tras estas confesiones, aseguró que el motivo de haber cedido tanto espacio a sus exparejas y madres de sus hijos, Pampita y China Suárez, fue por el temor a la pérdida. “Yo creo que esto habla de una inseguridad profunda”, cerró el actor.

Revelaron a qué le tiene miedo Benjamín Vicuña en su pelea con La China Suárez

El conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez sigue escalando y la situación está cada vez más tensa; incluso, a medida que pasan los días, se conocen otros detalles de lo que está ocurriendo entre ellos.

En este marco, en el ciclo “Secretos Verdaderos” (América TV) se dio a conocer más información acerca de la interna: el conflicto que se desencadenó en el momento en el que Vicuña revocó el permiso que le había otorgado a su expareja, para que los niños viajaran a Estambul con la artista y Mauro Icardi, tendría un claro motivo.

Esto estaría motivado por un temor profundo y concreto: que Suárez se instale con los menores en el extranjero, complicando su vínculo paterno; la preocupación del chileno estaría relacionada al conflicto paralelo que Icardi mantiene con Wanda Nara por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella.

Es que el futbolista solicitó la restitución internacional de las niñas y declaró, en varias oportunidades, su deseo de que se trasladen con él a Turquía.

En ese sentido, la abogada Valeria Carreras, invitada al programa que conduce Luis Ventura, detalló que, Migraciones, ya tiene alertas activadas y que, cualquier viaje de menores al exterior, requiere la autorización de ambos progenitores.

La letrada explicó que, el mayor riesgo no es el viaje, sino la posibilidad de una “radicación permanente”. “No es lo mismo llevarlos a Chile, por unos días, que a Turquía con una pareja que vive allá; acá se percibe una intención de mudanza, no de vacaciones”, lanzó la abogada, en referencia a los temores de Vicuña.

Por otro lado, Suárez recurriría a la Justicia para intentar modificar la decisión que tomó Vicuña y garantizar el derecho a compartir tiempo con sus hijos, también, fuera del país, aunque esto no sería nada fácil.

