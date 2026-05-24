Bety Olave recordó a Rodrigo Bueno en su cumpleaños 53 y le pidió una alegría para Belgrano La familia Olave-Bueno homenajeó este domingo a Rodrigo Bueno en el día en que el ícono del cuarteto hubiera cumplido 53 años. A través de emotivos mensajes, fotos y videos publicados en redes sociales, sus seres queridos recordaron al “Potro” y renovaron el cariño que el público mantiene intacto desde su fallecimiento.

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Bety Olave homenajeó este domingo a Rodrigo Bueno en el día en que el ícono del cuarteto hubiera cumplido 53 años. A través de un emotivo video publicado en redes sociales, la madre del “Potro” recordó a su hijo y le pidió una alegría para Belgrano en la final del Torneo Apertura frente a River.

Como cada año, Olave celebró el cumpleaños de su hijo con una torta decorada con los colores celestes de Belgrano y le cantó el feliz cumpleaños frente a cámara.

Durante el video, la madre del cantante expresó un deseo vinculado al presente futbolístico del club cordobés, que enfrenta a River en la final del Torneo Apertura.

“¿A dónde te fuiste Rodrigo? ¡A la cancha de Belgrano! Que hoy sea tu día maravilloso y danos una alegría a todos, desde el cielo, desde donde estés. ¡Sentate en la tribuna! ¡Te amo hijo, te amo! Aguante Belgrano”, dijo emocionada.

Además, en la descripción de la publicación dejó otro mensaje dedicado al “Pirata”: “Será el mejor regalo que te podemos dar todos los que te queremos, porque es lo que más amaste en tu vida, tu cuadro preferido. ¡Celeste, celeste, mi corazón es celeste!”.

Rodrigo Bueno, un mito eterno del cuarteto

Rodrigo Bueno nació el 24 de mayo de 1973 y se convirtió en uno de los artistas más populares de la música argentina. Su carrera alcanzó un éxito masivo a fines de los años noventa, impulsando el cuarteto a nivel nacional con canciones que marcaron a toda una generación.

La muerte del cantante, ocurrida trágicamente en el año 2000 cuando tenía apenas 27 años, consolidó su figura como una leyenda popular que sigue vigente entre fanáticos y músicos.

Otra de las artistas que recordó a Rodrigo fue Magui Olave, quien aprovechó una pausa durante su show en Bell Ville para compartir una historia de Instagram dedicada a su primo.

“¡Feliz cumpleaños al ser más único y angelado que conocí en mi vida! Una vez más, como cada noche te lo digo. Te amo, te extraño y te necesito más cerca que nunca!”, escribió junto a una fotografía del cantante.

Más tarde, publicó un video acompañado de un mensaje aún más profundo: “En el día de tu cumpleaños una vez más voy a repetirte cuánto te amo, cuánto te extraño y contarte que por acá estás más presente que nunca”.

La cantante también destacó el legado musical que dejó Rodrigo: “Tu música es nuestro legado, nuestra manera de seguir disfrutándote como vos lo hacías. Gracias por amar tanto al cuarteto como nosotros y por permitirnos seguir con esta música que vamos a defender con alma, corazón y vida hasta el final”.

Ulises Bueno recordó a su hermano con un video conmovedor

Por su parte, Ulises Bueno publicó un reel en Instagram con imágenes de shows, entrevistas y momentos familiares junto a Rodrigo.

En el video, el cantante expresó el dolor que todavía siente por la ausencia de su hermano mayor: “Yo siento que la vida me llevó algo muy importante: mi hermano”.

El homenaje estuvo acompañado por un fragmento de la canción “Te extraño tanto”, uno de los momentos más emotivos de la publicación que rápidamente generó reacciones entre los seguidores del cuartetero.