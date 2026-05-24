En una nueva emisión de “La Noche de Mirtha” (El Trece), la histórica presentadora, Mirtha Legrand, se tomó unos minutos para celebrar y agradecer, profundamente, el reciente premio Martín Fierro obtenido a la “Mejor Labor Periodística”; se trata de la estatuilla número 35 que gana a lo largo de su inmensa y prestigiosa trayectoria en la televisión nacional.

El emotivo discurso de Mirtha Legrand tras ganar el Martín Fierro

Durante la transmisión, “La Chiqui” recibió un ramo de flores junto a una tarjeta firmada por su equipo de producción. “Felicitaciones por el premio; es un orgullo seguir trabajando a su lado después de tantos años. La queremos mucho, Diego Palacio y Nacho Viale”, leyó al aire, para luego afirmar, con alegría, que está encantada de seguir al frente de su ciclo.

Además de agradecer a APTRA, aprovechó el valioso espacio para saludar a las periodistas Carolina Amoroso y Soledad Larghi, con quienes compartió la terna; la producción, tambié, decidió emitir un emotivo video recordando el discurso de Legrand durante la ceremonia de premiación.

En las imágenes, la conductora desató las risas y la ovación del público presente con su clásico carisma. “Cada año digo que ‘es el último’, porque me canso, pero vengo porque me fascina, así que… Si Dios me da salud, seguiré viniendo. ¡El año que viene voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo!”, cerró, emocionada.

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