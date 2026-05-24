La ciudad de Córdoba vive una jornada histórica. Este domingo 24 de mayo, desde las 15:30, el Estadio Mario Alberto Kempes será escenario de la gran final del Torneo Apertura 2026 entre Belgrano y River Plate, en un duelo que paraliza al fútbol argentino y moviliza a miles de hinchas de todo el país.

Con un operativo de seguridad sin precedentes y una ciudad teñida de celeste y rojo, Córdoba ya late al ritmo de una final que promete emociones fuertes.

Los hinchas de Belgrano protagonizaron una verdadera fiesta en el centro de Villa Carlos Paz durante las horas previas al encuentro decisivo. La filial “Franco Vázquez” organizó un multitudinario banderazo y una caravana por las calles de la ciudad antes de emprender viaje rumbo al Mario Alberto Kempes.

La ilusión del pueblo pirata crece minuto a minuto. El equipo cordobés afronta el partido más importante de su historia reciente y sus fanáticos lo viven con emoción, ansiedad y esperanza de gloria.

El empresario Gerardo Ferreyra ya está con sus nietos Salvador y Juanse

Entre los miles de simpatizantes presentes ya se encuentra en el estadio se encuentra el empresario Gerardo Ferreyra, quien llegó junto a sus nietos Salvador y Juanse. Fanático histórico del club, expresó a La Opinión Austral el entusiasmo de toda la familia por la posibilidad de consagrarse campeón.

Cómo seguir River vs Belgrano en vivo

La gran final entre River Plate y Belgrano podrá seguirse en vivo a través de LU12 AM680, FM Láser 92.9 de Río Gallegos y FM Las Heras 92.1.

Una fecha cargada de mística para Belgrano

La final ante River no solo despierta expectativa deportiva en Córdoba. Para muchos hinchas de Belgrano, este 24 de mayo tiene además un significado especial y profundamente emocional: coincide con el nacimiento de Rodrigo, el ídolo máximo del cuarteto cordobés y reconocido fanático del Pirata.

“El Potro” Rodrigo Bueno nació un 24 de mayo de 1973 y su figura sigue siendo símbolo popular de Córdoba y de la pasión celeste. Por eso, entre los hinchas crece la sensación de que la fecha tiene algo de mística y que la suerte podría estar del lado de Belgrano en una jornada histórica para el club.

En redes sociales y en las caravanas rumbo al Kempes, no faltaron las canciones de Rodrigo acompañando la previa de una final que muchos ya consideran inolvidable.

River movilizó una impresionante caravana rumbo a Córdoba

Del otro lado, los hinchas millonarios también coparon las rutas argentinas. En las últimas horas arribaron más de 100 micros con simpatizantes de River provenientes de distintos puntos del país.

Banderas, camisetas y caravanas interminables marcaron la previa de un encuentro que promete un marco espectacular. Se espera la presencia de unos 25 mil hinchas de cada equipo en el estadio cordobés.

La marea roja y blanca convirtió los accesos al Kempes en una postal impactante en la antesala de una final caliente y muy esperada.

Operativo de seguridad récord para la final en el Kempes

El Ministerio de Seguridad de Córdoba desplegó un amplio operativo preventivo para el partido entre Belgrano y River Plate.

En el peaje Córdoba-Pilar, el ministro Juan Pablo Quinteros supervisó los controles conjuntos realizados por la Policía de Córdoba, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional.

Del operativo participan más de 1.100 efectivos entre fuerzas provinciales y nacionales. Hasta el momento, ya fueron controlados 24 colectivos y numerosos vehículos particulares.

Según informaron las autoridades, se detectó una persona con derecho de admisión mediante el sistema Tribuna Segura y se secuestraron bebidas alcohicas, elementos punzantes y 30 gramos de marihuana.

Además del personal policial, también intervienen áreas de la Municipalidad de Córdoba vinculadas al tránsito, transporte, fiscalización y espectáculos públicos en las inmediaciones del estadio.

El camino de Belgrano hacia una final histórica

El recorrido de Belgrano hasta la final del Torneo Apertura fue memorable. El Pirata eliminó a Talleres por 1-0 en el clásico disputado en el Kempes, venció 2-0 a Unión en cuartos de final y luego dejó afuera a Argentinos Juniors en semifinales tras empatar 1-1 y ganar por penales en La Paternal.

Aquella semifinal quedó marcada por el gol agónico de Uvita Fernández en los últimos segundos del partido, un tanto que desató la locura de todo Alberdi.

River llega con experiencia y sed de revancha

River Plate también atravesó un camino exigente para meterse en la definición. El conjunto millonario eliminó a San Lorenzo por penales, superó 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata y derrotó 1-0 a Rosario Central en semifinales con gol de Colidio.

En paralelo, el equipo de Núñez viene de empatar 1-1 frente a Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana utilizando una formación alternativa.

El último antecedente entre River y Belgrano favorece claramente al Millonario. En abril pasado, por la fecha 13 de la fase regular, el equipo dirigido por el Chacho se impuso 3-0 en el Monumental con doblete de Galván y otro tanto de Colidio.

Ahora, la historia ofrece una revancha perfecta: una final, un estadio repleto y la gloria del Torneo Apertura en juego.

Córdoba ya vive una jornada inolvidable. El Kempes está listo, las tribunas prometen explotar y todo el país futbolero espera conocer al nuevo campeón del Torneo Apertura 2026.