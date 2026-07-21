Black Eyed Peas volverá a reencontrarse con el público argentino tras 16 años; la noticia se confirmó este martes, pese a los rumores que comenzaron a circular hace varias semanas.

El show será el 4 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires y, la preventa de entradas, comenzará el 22 de julio a las 16 hs, mientras, que la general , e habilitará un día después, también, a través de la página web del recinto de Villa Crespo.

Durante casi treinta años, Black Eyed Peas fue un faro de vanguardia, fusionando el latido electrónico, la raíz del hip hop y las frecuencias de todo el mundo en una fórmula única; son seis premios GRAMMY, más de 35 millones de discos y 120 millones de singles vendidos, el grupo integrado por will.i.am, apl.de.ap y Taboo se consolidó como el arquitecto de la banda sonora del siglo XXI.

Su irrupción definitiva llegó con la salida de su tercer disco Elephunk (2003); su primer single “Where Is the Love?”, que contó con la colaboración de Justin Timberlake, fue el himno que los catapultó a la fama; el álbum también sumó clásicos, como: “Shut Up” y “Let’s Get It Started”.

En los últimos años, Black Eyed Peas volvió a recorrer el mundo con giras por Europa, Norteamérica, Asia, Medio Oriente y África, agotando arenas emblemáticas.

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