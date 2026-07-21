Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) está entrando en su última etapa y son quince los participantes que, aún, tienen chances de llegar a la gran final, la cual será a principios de septiembre.

La semana pasada, el reality conducido por Santiago del Moro no salió al aire un par de días por los partidos de la selección nacional y, en el medio, Juan Carlos López, alías JC, fue eliminado en una placa sorpresiva que se resolvió el jueves; ese mismo día, quedaron nominados: Emanuel Di Gioia, Yipio, Esteban Cola, Sol, Yanina Zilli y Matías Hanssen; el lunes, terminó quedando un mano a mano entre Solange y Emanuel y, finalmente, el jugador abandonó la casa más famosa del país por decisión del público.

¿Cuánto midió el mano a mano entre Solange y Emanuel?

Gran Hermano comenzó con un piso de 10,5 que le dejó “Pasapalabra”; en el comienzo del programa, Santiago anunció que, el primero en salir de la zona de peligro, fue Hanssen con el 0.2 % de los votos; luego, fue el turno de Cola con el 0.5 %, seguido de Zilli con el 0.7%, que, para festejar, se tiró a la pileta; finalmente, Yipio bajó de la placa con el 1.3 % y como se preveía, quince años después de haber participado en GH, se enfrentaron Sol versus Emanuel; por decisión de la gente, el mecánico de San Martín dejó el ciclo con el 55.3%; el reality de Telefe lideró la franja con un pico de 11,1 puntos.

En cuanto al resto de los canales, Mario Pergolini se mantuvo segundo en la franja con un pico de 4,9 puntos durante el monólogo inicial en el que, el conductor. presentó al sorpresivo reemplazo de Agustín ‘Rada’ Aristarán dentro del programa; por su parte, BTV, con el resumen del día, quedó tercero con un pico de 3 puntos y “Bienvenidos a ganar” con Hernán Drago llegó a los 1,7; más tarde, Pasó en América y TL9 Denuncia disputaron el tercer lugar con 1,4.

Este martes, llegarán visitas especiales a la casa de Gran Hermano; serán exparticipantes que analizarán el juego desde adentro y nominarán de acuerdo a eso; ninguno estarán en competencia, se irán retirando con el correr de los días y no intervienen en el juego principal.

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