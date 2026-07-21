La final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar y, ya no tanto por la caravana de España en Madrid o el recibimiento de la Selección Argentina en Ezeiza, sino por los picantes comentarios en las redes; el caso más reciente fue el de la actriz Mia Khalifa, que compartió un video en Tik Tok con una canción de Rosalía y, la cantante, lo mostró en su perfil.

Todavía emocionada por la segunda estrella de La Roja, Khalifa envió un guiño musical a Rosalía desde el balcón de su estancia en Nueva York, un día después de la final en el MetLife Stadium: simuló cantar una estrofa de la canción “La perla” y, para que no queden dudas, comentó que “es así como suena la vida ahora que, las perlas, fueron derrotadas”.

Esto hizo que, a los fans argentinos de Rosalía, no les hiciera gracia que la artista compartiera el video de Mía con los versos “la decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial; es una perla, nadie se fía”.

“Qué festeje el triunfo de su país está joya, pero que estés de acuerdo con que los argentinos somos “unas perlas” me parece un tanto hipócrita”, indicó una persona en “X”, a lo que otra buscó la diplomacia ante todo: “Para mí solo lo compartió porque Mía subió un video utilizando el audio de “La perla”, pero no dijo nada”.

Por otra parte, la felicidad de Mía Khalifa, que es estadounidense de origen libanés, puede tener que ver no sólo con la simpatía hacia España, sino, también, con el hecho de que había apostado un millón de dólares a que la Selección Argentina perdería la final del Mundial 2026.

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