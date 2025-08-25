Boca – River: las paternidades década por década

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El famoso Superclásico entre Boca Juniors y River Plate es, además de un partido de fútbol, una de las rivalidades más intensas del deporte en general, abarcando todas las disciplinas y los países. Desde el primer cruce profesional en el año 1931 hasta las definiciones más recientes en torneos nacionales e internacional, cada década tuvo al menos un encuentro repleto de emociones y momentos históricos.

El mundo del fútbol se paraliza cuando juega River y Boca, pero lo cierto es que no todos son capaces de desglosar la paternidad que Boca Juniors le lleva a su rival de toda la vida. A continuación, haremos un repaso de los cruces entre Boca y River década por década.

1913-1920

El primer partido oficial entre los “primos” se dio en el 1913, año en el cual River Plate se alzó con la victoria por 2-1 gracias a los goles de Cándido García y Antonio Ameal García. El comienzo de la rivalidad fue prometedor para los riverplatenses, ya que en estos 10 años le ganaron a Boca 5 veces, perdieron 1 y empataron en 3 oportunidades.

En esta época, periodistas y fanáticos del fútbol creían que cuando juega River y Boca, los favoritos eran los de Núñez.

1921-1930

En esta década se vieron la cara en apenas 3 oportunidades, con 2 victorias para Boca y 1 para River. El partido más destacado se llevó a cabo el 23 de diciembre de 1928, apenas dos días antes de Navidad. Los hinchas recibieron una de las mejores noticias de Boca de la época, con un 6 a 0 a su favor que se convirtió en la máxima goleada en la historia de los Superclásicos.

1931-1940

Entre 1931 y 1940, las cosas continuaron a favor de Boca Juniors, ganando 10 encuentros, perdiendo 7 y empatando 5. Sin embargo, la victoria más destacada fue para el lado de River.

El 19 de noviembre de 1933 tuvieron que competir en la última fecha, ganándole a Boca por 3-1 para impedirle que se asegure el título local, que terminó a manos de San Lorenzo de Almagro.

1941-1950

Esta década vio como ganador al conjunto riverplatense, con 10 alegrías, 8 derrotas y 4 partidos terminados en empate. El jueves 15 de agosto de 1946, debieron enfrentarse en semifinales de la denominada Copa de Competencia Británica.

Allí, el conjunto Xeneize ganó 2-0 con goles de Pío Corcuera y Gregorio Pin, eliminando a “La Máquina” para luego ganarle la final a San Lorenzo en cancha de River.Esta fue una de las grandes noticias de Boca para los fanáticos, ya que no esperaban vencer a un equipo tan duro como aquel River.

1951-1960

Entre 1951 y 1960, hubo paridad total en los Superclásicos, con 8 victorias para cada equipo y 4 empates. El 8 de diciembre de 1955, River salió campeón durante un clásico en La Bombonera. Tras ir perdiendo 0-1 al descanso, en el segundo tiempo fue capaz de marcar 2 goles en 2 minutos gracias a Labruna y Zárate.

Un empate le bastaba a River para alcanzar la gloria, pero decidió ir por todo y ganarle en su casa.

1961-1970

Esta es una de las décadas en las que mayor diferencia le sacó Boca Juniors a River Plate, ya que le ganó 13 veces, perdió en 8 y empataron en 12 encuentros. El cotejo más recordado se dio el 9 de diciembre de 1962, con Boca como único líder y River con serias chances de quitarle el título.

Los Xeneizes se adelantaron con gol de Paulo Valentim, pero a 5’ del final hubo penal para River. El mítico Antonio Roma fue capaz de contenerle el tiro al brasileño Delem, ganando el partido y consagrándose campeón en la siguiente fecha.

1971-1980

Si bien en estos 10 años River fue superior ganando en 14 oportunidades, perdiendo en 12 y empatando en otras 12, hubo dos partidos muy importantes que se inclinaron para el lado de Boca. El 22 de diciembre de 1976 se llevó a cabo la primera final entre estos clubes, compitiendo por el Torneo Nacional. Allí, Rubén Suñé marcó el 1-0 definitivo sorprendiendo a Fillol con la rápida ejecución de un tiro libre.

Además, el 17 de octubre de 1978 se enfrentaron por las semifinales de la Copa Libertadores. En esa jornada se disputó la vuelta en El Monumental, con victoria de Boca por 2-0 con goles de Mastrángelo y Salinas.

1981-1990

Entre 1981 y 1990, se vio una clara paternidad en favor de River Plate, ganando en 10 oportunidades, perdiendo en 7 y con 13 empates. El partido más famoso sucedió el 6 de abril de 1986, jornada en la que transcurrió el “gol de la pelota naranja” convertido por Norberto Alonso.

Los de Núñez habían ganado el título en la fecha anterior, y antes de este partido dieron la vuelta olímpica en La Bombonera.

1991-2000

Esta década es la más importante para Boca Juniors en cuanto al Superclásico, porque logró 13 victorias, apenas 5 derrotas y 10 empates. El 25 de octubre de 1997 es una fecha histórica para el fútbol en general, porque Diego Maradona jugó el último partido oficial de su carrera.

Ganó Boca 2-1 con un gol agónico de Palermo, y en pleno cotejo Maradona salió reemplazado por un muy joven Juan Román Riquelme.

2001-2010

En estos 10 años, Boca ganó en 8 oportunidades, River en 7 y empataron en 7 encuentros. El 24 de mayo del 2000, Boca le ganó por 3-0 a River en cuartos de final de la Libertadores, jornada en la que Palermo volvió a jugar y metió un gol tras 6 meses de recuperación de una rotura de ligamentos.

También, en semifinales de la Copa Libertadores 2004 Boca eliminó a su eterno rival, con un partido de vuelta recordado sobre todo por la famosa “gallinita” de Tévez tras marcar el empate transitorio.

2011-2020

Esta década comenzó trágica para River al descender a la B Nacional, pero sobre el final repuntó considerablemente para fortuna de los hinchas Millonarios. El 2018 está entre los años más felices para River, ya que le ganó la final de la Supercopa Argentina a Boca el 14 de marzo y, el 9 de diciembre de 2018, venció por 3-1 al conjunto Xeneize en la final de la Copa Libertadores.

Boca ganó 8 clásicos, River 7 y empataron 9 veces.

2021-2030

En esta década que continúa transcurriendo, se vieron la cara en 10 oportunidades, con 3 victorias para Boca, 2 para River y 5 empates. En la Copa de la Liga Profesional 2024 se enfrentaron en cuartos de final, con victoria por 3-2 de Boca gracias a los goles de Merentiel y Cavani.