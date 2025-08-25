Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Recientemente se cumplió un año que el gobierno de Javier Milei reglamentó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a través de la publicación del decreto 749/2024 en el Boletín Oficial.

A un año de la puesta en marcha del RIGI hay siete proyectos aprobados a pesar que se presentaron 19 ante el Gobierno argentino. Salta, Mendoza, San Juan y Catamarca son los territorios que podrían beneficiarse con la inversión, según un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Centro de Estudios Legales y Sociales; el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPAS), entre otras entidades.

Dr. Andrés López, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política.

La Opinión Austral accedió al informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se señaló que Argentina “perdió relevancia para las inversiones extranjeras y las empresas multinacionales norteamericanas y europeas, a pesar de las restricciones cambiarias que han generado flujos artificiales de inversión”.

En ese sentido, se precisó que la “pérdida de atractivo inversor de la Argentina se observa incluso dentro del plano regional. Como resultado de esta tendencia, al presente el peso del país en la inversión extranjera directa global así como en la actividad de las empresas multinacionales es incluso menor al que la Argentina tiene en el PBI y la población global”.

El estudio elaborado por el Dr. Andrés López, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), remarcó que, si se analizan las variables de ventas, valor agregado, empleo, inversiones y activos en los períodos: 1999-2000, 2009-2011 y 2020-2022, se desprende que nuestro país ha perdido atractivo para las inversiones extranjeras.

La balanza de pagos mostró, desde 2006 (primeros datos disponibles) grandes fluctuaciones en el flujo de la inversión extranjera, con picos en el 2012 y 2023, y valores mínimos en el 2009 y 2016.

Estas fluctuaciones están íntimamente ligadas a la introducción de regulaciones cambiarias (genéricamente conocidas como “cepo”) que afectaron en distintos momentos del tiempo el acceso a divisas por parte de las empresas multinacionales, tanto para remitir utilidades a sus casas matrices como para pagar importaciones realizadas por sus filiales en la Argentina. En este sentido, el pico de 2023 es casi producto de estas restricciones.

El porcentaje de inversiones que nuestro país recibió en los 90 cayó drásticamente en la década siguiente, de 1,71% a 0,48%, subir a 0,6% en el 2010 y volver en el bienio siguiente a los valores del 2000.

El trabajo remarca además que, si se analizan las variables de ventas, valor agregado, empleo, inversiones y activos en los períodos 1999-2000, 2009-2011 y 2020-2022, se desprende que nuestro país ha perdido atractivo para las inversiones estadounidenses. Similares tendencias se observan en el caso de las multinacionales de varias naciones europeas.

La inversión extranjera directa en el país en la actualidad es baja, si se la compara con el peso relativo del país en la población mundial (0,56%) y el PBI global medido en paridad de poder adquisitivo (0,7%).

En el estudio se señala que dicha pérdida no obedece a un fenómeno regional, sino que Argentina perdió peso relativo durante el período analizado tanto dentro de América del Sur como de América Latina y el Caribe.