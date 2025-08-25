La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa escalando a pasos agigantados y parece ser que no tiene fin; a pesar de que se veía venir una calma, todo se modificó cuando la modelo habló tras El Día del Niño y la ausencia del futbolista por no estar presente para sus hijas; aunque él no se manifestó al respecto, sus abogados lo hicieron.

En “Puro Show” (El Trece) lanzaron un comunicado de las abogadas del futbolista en contra de la modelo; en el mismo, aseguran que Wanda provocó a su expareja sabiendo, incluso, que no puede acudir a sus redes sociales para hablar de las menores por impedimento judicial.

A su vez, le pidieron que no le eche en cara que se encargue de hijos ajenos, haciendo referencia a Rufina, Magnolia y Amancio de la China Suárez– porque, cuando hizo lo propio con los varones que Wanda tuvo con Maxi López, no se mostró ofendida.

Tal es así, que, tras el descargo de las abogadas de Icardi en su contra, donde también le recriminaban la infinidad de viajes en el último tiempo, Wanda decidió hablar al respecto; una vez más, a través de sus redes sociales, la influencer lanzó un comunicado en el que apuntó, fuertemente, contra el padre de Isabella y Francesca.

“Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias, todas las noches, para saber qué hago… Mientras incumplís, yo pago todo con trabajo”, comienza diciendo Nara; en ese marco, continuó: “Quizás, cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas, pueda trabajar menos”; estas palabras hacen referencia a los viajes al exterior que Wanda estuvo haciendo por trabajo en el último tiempo.

También, agregó: “Tanto te preocupan mis viajes… ocúpate de ser padre de las tuyas. Hace tres días, cuando vos y yo hablamos por teléfono, esto no me lo dijiste; Ahora reviso las grabaciones…”, y, cerró: “Me gusta ser clara y hablar de frente”.

En lo que respecta a Icardi o sus abogadas, él, por el momento, no respondió, sino todo lo contrario; quien si habló fue Yanina Latorre, que, mediante sus historias de Instagram, informó que, próximamente, vendrán más dramas por contar.

