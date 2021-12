Bomba: filtran la primera foto de Chano y Natalie Pérez juntos

Hace unas semanas se venía rumoreando sobre el posible romance entre Natalie Pérez y el líder de Tan Biónica, Chano Charpentier, y ahora se conoció la primer imagen de los artistas juntos.

El encargado de dar la primicia fue el periodista Ángel De Brito, quien publicó una foto de los cantantes cenando en un restaurante del barrio porteño de Saavedra. Allí se los puede ver juntos en una de las mesas exteriores del lugar.

La actriz se encuentra soltera, desde que se separó de Ramiro Gayoso tras seis años de relación.

Por su parte, el interprete de "Ciudad mágica" y "Melodía de Dios", acaba de retomar sus shows en vivo, luego del difícil momento que atravesó a mediados de año cuando fue internado tras recibir un disparo por parte de un efectivo policial, y un posterior periodo de rehabilitación para alejarse de los excesos.

Hace unos días, cuando Chano arribaba a la capital salteña para brindar un show, la prensa del lugar se acercó al cantante que se encontraba firmando autógrafos para sus fans y le hizo la pregunta obligada.

Ante la insistencia de los periodistas sobre el supuesto romance que estaría viviendo con Natalie Pérez, Charpentier deslizó un tímido "No lo sé... confirmar no, pero bue... Decir no se puede...".

En ese momento un cronista fue por más y quiso saber si Natalie "es amiga", a lo que el del músico se limitó a decir un misterioso: "Es muchas cosas..."