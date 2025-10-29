Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional confirmó este martes el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados. La medida quedó establecida mediante el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, y apunta a reforzar los ingresos de los adultos mayores frente al avance de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

Según lo dispuesto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será la encargada de acreditar automáticamente el bono junto con los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2025. De esta manera, los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite adicional.

El decreto argumenta que la medida busca compensar los efectos adversos que generó el Índice de Movilidad Jubilatoria establecido por la Ley 27.609, ya que —según el texto oficial— “no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores”.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

Con el bono confirmado, las jubilaciones mínimas alcanzarán los $403.150, dado que el haber base para noviembre se fijó en $333.150, tras un aumento del 2,1% en línea con la inflación de septiembre.

En tanto, aquellos jubilados que perciban más de $333.150 pero menos de $403.150 recibirán un bono proporcional, equivalente al monto necesario para alcanzar ese tope. Por ejemplo, quien cobre $350.000 percibirá $53.150 de bono, para completar los $403.150 totales.

De este modo, las jubilaciones más bajas pasarán de $396.298 a $403.150, lo que representa una mejora de $6.852. En cambio, los beneficiarios con el haber máximo, que sube de $2.114.561,27 a $2.154.737,06, no recibirán bono adicional.

Quiénes recibirán el bono de $70.000

De acuerdo con el Decreto 771/2025, el beneficio alcanzará a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Beneficiarios que perciban hasta dos haberes mínimos, con ajuste automático según el monto actualizado al momento del pago.

Asimismo, se aplicarán incrementos proporcionales en otras prestaciones:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.520,52.

Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $233.205,45.

Pensión Madre de 7 hijos: $403.150,65 (igual al haber mínimo con bono incluido).

Calendario de pagos ANSES para noviembre 2025

La ANSES informó que los pagos comenzarán el 10 de noviembre para los beneficiarios con haberes mínimos y se extenderán hasta el 28 de noviembre para quienes perciban montos superiores.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos (SIPA):

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Próximo aumento para jubilados y pensionados

El esquema de actualización mensual establecido por el Gobierno continuará vigente hasta diciembre. El último aumento del año se aplicará en diciembre de 2025, una vez que el INDEC publique la inflación correspondiente a octubre. De esta manera, el Ejecutivo busca mantener la política de refuerzos previsionales mensuales como herramienta para atenuar el impacto del costo de vida sobre los ingresos de los adultos mayores.