Después del campeonato obtenido por las Damas Mayores en la división “B”, el Atlético Boxing Club continuará su protagonismo nacional con el equipo de Primera Caballeros, que desde este jueves 15 de mayo disputará el Campeonato Argentino de Clubes Caballeros “A” en El Calafate.

El torneo reunirá a doce de los mejores clubes de hockey pista de la Patagonia, distribuidos en cuatro zonas –tres de tres equipos y una de cuatro–. De cada grupo avanzarán a cuartos de final los dos primeros, sin que exista en esta fase posibilidad de ascenso o descenso: el objetivo es la disputa del título en la máxima categoría.

Boxing integra la Zona B, junto a Andino Hockey Club y Estudiantes Unidos de Bariloche. El debut será este jueves a las 16:40, enfrentando a Estudiantes Unidos en la Cancha 2 del Polideportivo Municipal, y continuará el viernes a las 10:10 frente a Andino, buscando asegurar su lugar entre los ocho mejores del certamen.

El conjunto albiverde viajó el miércoles al mediodía hacia la villa turística con un plantel compuesto por Alex Hahn, Nahuel Cáceres, Santiago Graves, Mateo Morel, Alexis Oyarzún Villarroel, Venicio Morel, Dionel Peressini, Alexander Saux, Egas Sovrao, Juan Manuel Videla, Bautista Videla y Agustín Vidal. Al frente del cuerpo técnico se encuentra Sofía Castiglioni como entrenadora principal, acompañada por Gabriela Cabrera en calidad de asistente técnica —quien acaba de obtener el título con las Damas “B”— junto a Ainara Filipe (preparadora física) y María Ester Pérez (jefa de equipo).

Las demás zonas se conforman de la siguiente manera:

En la Zona A compiten Deportivo Chaltén, Calafate Rugby & Hockey Club y San Esteban; la Zona C reúne a Ushuaia Rugby Club, Los Ñires Hockey Club y la Escuela Municipal de Bariloche; y la Zona D, la única con cuatro participantes, está integrada por Club Cauquén, Club Colegio del Sur, Uaken y Club Calafate Hockey.

Según el cronograma oficial, los cuartos de final se jugarán el viernes en dos tandas: a las 15:30 (1° Zona A vs. 2° Zona C) y a las 16:50 (1° Zona B vs. 2° Zona D). El último cruce del día será a las 18:10 (1° Zona D vs. 2° Zona B) y, simultáneamente, se definirá el cuarto encuentro a las 19:30 (1° Zona C vs. 2° Zona A).

La experiencia reciente del club —campeón en la rama femenina “B”— y la presencia de un cuerpo técnico con doble protagonismo refuerzan las expectativas alrededor de Boxing. Para los caballeros, esta competencia representa la oportunidad de afianzar un proyecto deportivo de largo plazo y sostener la vigencia del hockey pista santacruceño en la escena nacional.

Con el impulso del trabajo conjunto entre las campeonas del hockey damas, Castiglioni y Cabrera, Boxing buscará demostrar nuevamente su potencial y avanzar con paso firme hacia las definiciones del Argentino “A”.