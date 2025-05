Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una investigación de seis meses culminó en un operativo nocturno en la ciudad de Río Gallegos, donde Gendarmería Nacional Argentina (GNA) desarticuló un presunto punto de venta de estupefacientes. El procedimiento arrojó como saldo la imputación de un hombre, quien quedó en libertad supeditada a la causa, y la incautación de droga, elementos de fraccionamiento y dispositivos electrónicos. La Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal destacan el operativo como parte de una ofensiva sostenida contra el narcotráfico en la región.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que se trató de “Operación 17 de Mayo“, un procedimiento llevado adelante por GNA en una vivienda de la capital de Santa Cruz, utilizada presuntamente como centro de distribución de drogas. La intervención fue ordenada por el Juzgado Federal de la ciudad, a cargo del Dr. Claudio Marcelo Vázquez, y estuvo coordinada por el fiscal federal Pablo Mansilla, responsable del Área de Investigaciones y Litigios de casos sencillos de la Unidad Fiscal local.

La cocaína secuestrada por Gendarmería. (FOTO: GENDARMERÍA NACIONAL)

Durante el operativo, desarrollado en horas de la noche del viernes, los efectivos lograron identificar a un hombre que operaba con la modalidad de narcomenudeo y delivery, una práctica que, según fuentes judiciales, se ha incrementado en el sur del país en los últimos años, replicando esquemas observados en centros urbanos más densos como Buenos Aires o Rosario.

En la vivienda se incautó una cantidad significativa de cocaína, lista para su distribución, además de plantines de marihuana, balanzas de precisión, papel de seda para confección de cigarrillos artesanales, un picador de estupefacientes y varios teléfonos celulares, que se presume eran utilizados para coordinar entregas en distintos puntos de la ciudad.

El allanamiento no fue improvisado: fue el resultado de seis meses de tareas de inteligencia y vigilancia por parte de personal especializado de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Río Gallegos”, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Criminal de la misma ciudad. También participaron efectivos del Escuadrón 69 “Santa Cruz”, del Grupo de Criminalística y Estudios Forenses y de la Sección de Vuelo “Río Gallegos”, todos bajo la coordinación de la Jefatura de Región VII de Gendarmería Nacional.

En diálogo con fuentes vinculadas a la causa, se pudo saber que el acusado, un varón mayor de edad cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, quedó en libertad pero con la obligación de presentarse ante la Justicia, en condición de imputado. Esta medida, habitual en casos donde no se considera riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso, no implica el cierre del expediente ni descarta futuras detenciones.