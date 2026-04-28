La reciente eliminación de Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) generó una intensa conversación tanto entre los televidentes como fuera de la casa; el exfutbolista, cuya permanencia en el juego estuvo marcada por controversias y una personalidad que influyó en la dinámica grupal, se convirtió en el centro de atención tras su salida.

El foco de las preguntas al salir del reality conducido por Santiago del Moro recayó en su situación judicial y familiar, especialmente, respecto a la relación con sus hijas; durante su participación en el ciclo de streaming “La Cumbre”, Sarmiento abordó, sin filtros, el tema que más expectativa generaba fuera del juego: los conflictos derivados de la manutención de sus hijas tras el fin de su carrera como futbolista.

Ena la nota, Del Moro, le consultó: “¿Cuál es tu problema afuera? Por arriba, porque no hace al juego, pero sí quiero saber, más o menos, en qué situación estás vos con tus hijas”; ante la consulta, Sarmiento, explicó: “La verdad que, con el tema de mis nenas, es algo que yo no pude mantener los convenios de cuando era futbolista y no lo supieron entender; entonces, era imposible pagar una cuota del mismo nivel cuando jugaba al fútbol”.

Según su testimonio, la imposibilidad de sostener esas cuotas derivó en el inicio de problemas judiciales y en un distanciamiento con sus hijas. “Después, cuando no pude pagar más eso, empezaron los problemas y empezó el alejamiento con las nenas, el no tener videollamadas”, indicó; esta situación lo afectó tanto en lo emocional como en lo legal, generando un círculo de dificultades a las que no logró encontrar solución mientras estuvo en el programa.

En ese punto, el conductor quiso saber si el ingreso al reality estuvo motivado por la necesidad de resolver su situación económica y familiar, a lo que le consultó: “¿Y entraste al programa para poder pagar eso?“. Sarmiento, respondió con franqueza: “Claro, yo entro al programa porque me di vuelta, Santi, y de todos los años que había jugado al fútbol no me había quedado nada; nada de nada; yo no manejaba las cuentas, yo no era empresario… Yo me dedicaba, solamente, a jugar al fútbol y, todo lo que yo hice desde que empecé a jugar al fútbol y desde que tuve mis hijas, fueron todo para ellas; todo, todo, todo lo que yo tenía, para pagar cosas para que ellas tengan una buena vida”, destacó.

Durante los dos meses que Sarmiento permaneció en la casa de Gran Hermano, su figura estuvo rodeada de polémicas y controversias; tanto por situaciones ocurridas dentro del juego como por los temas pendientes en el exterior, su imagen fue objeto de debates y opiniones encontradas; Del Moro, al abordar la repercusión de sus acciones, le señaló: “Y esto es un poco el juego, porque vos, con todo esto desde el afuera y acompañando con algunas cosas que vos hacías y decías adentro, se te generó una ola de hate bastante importante”.

El conductor destacó cómo las actitudes y declaraciones de Sarmiento, sumadas a los problemas personales que trascendieron durante su estadía en el programa, generaron una reacción adversa en parte del público; también, continuó reconociendo la dificultad de sostenerse en el juego bajo ese nivel de presión: “Venías zafando hasta que, bueno… Así son las placas y, así, es Gran Hermano, pero es muy difícil zafar mucho más que lo que zafaste vos”, confesó.

La decisión del público de eliminar a Sarmiento alteró la dinámica interna de la casa; su salida marca un antes y un después, no solo por el peso que tenía dentro de su grupo, sino, también, por el impacto que su personalidad generaba en la convivencia diaria.

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