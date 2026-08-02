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La ciudad de Mar del Plata permanece conmocionada tras el brutal femicidio de Juana Mailén Antonich, una joven de 25 años que había salido de su casa para asistir a una supuesta entrevista de trabajo y fue encontrada asesinada en una playa del sur de la ciudad.

Antonich, madre de dos niñas de 1 y 6 años, fue hallada sin vida en un predio cercano al balneario Punta Cantera, en inmediaciones del sector conocido como Waikiki. Su cuerpo estaba oculto debajo de un contenedor y envuelto en una sábana, según informaron fuentes vinculadas a la investigación.

La joven había sido contactada a través de redes sociales por una falsa oferta laboral. La propuesta indicaba que debía presentarse en un supuesto balneario denominado “Punta Mogotes Cero”, un lugar que, según la familia, no existía.

Antes de salir de su vivienda, Antonich envió una fotografía que le habían solicitado con la excusa de tramitar un carnet laboral. Luego fue trasladada en un remis hasta el lugar donde, de acuerdo con el relato de sus familiares, la esperaban tres hombres.

Búsqueda desesperada

La familia de Juana comenzó a buscarla luego de perder contacto con ella. La madre de Antonich, identificada como María, relató al medio marplatense 0223 que la joven aceptó la propuesta laboral porque buscaba generar ingresos para sus hijas.

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“Salió a buscar trabajo para darle de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”, afirmó la mujer.

La familia denunció que la Policía no tomó la denuncia por la desaparición en la Comisaría 16 y que la investigación inicial recayó sobre los mismos familiares. Una amiga de la víctima accedió a su cuenta de Facebook y encontró la última conversación con el supuesto empleador, lo que permitió reconstruir los últimos movimientos de la joven. Juana Mailén Antonich, la joven asesinada en Mar del Plata.

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La búsqueda condujo a los familiares hasta la playa del sur, donde observaron cámaras de seguridad y testigos reportaron movimientos sospechosos. Fue el propio hermano de Antonich quien localizó el cuerpo, situación que, según narró María, se produjo tras tres días de búsqueda sin colaboración oficial.

“Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana. La policía no hizo absolutamente nada”, sostuvo.

El procedimiento posterior al hallazgo también fue cuestionado por la familia. La madre viajó desde Buenos Aires y manifestó que no le permitieron acercarse al cuerpo para reconocerlo, a pesar de que su hijo ya lo había hecho.

Dos detenidos por el femicidio de Juana Antonich

Por el crimen fueron detenidos dos serenos, Agustín Bartolomé Díaz, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27. Ambos quedaron acusados provisoriamente por el asesinato, en una investigación encabezada por el fiscal Carlos Russo.

Según trascendió, los sospechosos fueron encontrados mientras quemaban ropa que pertenecería a la víctima en un tacho. La Justicia intenta determinar ahora cómo ocurrió el ataque y si hubo más personas involucradas.

Los sospechosos fueron encontrados mientras quemaban ropa que pertenecería a la víctima en un tacho.

El cuerpo presentaba signos de violencia, con golpes y heridas compatibles con el uso de un arma blanca, de acuerdo con los primeros datos incorporados al expediente.

“Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe”

La familia pidió que el caso sea un llamado de atención para evitar nuevas víctimas.

“Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es todo una mentira”, advirtió la madre de la joven asesinada.

La investigación por el femicidio de Juana Mailén Antonich continúa en curso para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer todas las responsabilidades.