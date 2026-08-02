Rosalía comenzó con la serie de presentaciones que realizará en el Movistar Arena de Villa Crespo, en el marco de su “Lux Tour”, y, tras la polémica generada por su reposteo a una publicación de Mia Khalifa que denostaba a la Selección Argentina luego de que perdiera contra España, la artista pidió disculpas.

Sin esquivar el escándalo, la cantante, comenzó diciendo: “¡Madre mía, qué lío el otro día! Yo, ahí, scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo…. ¡Tremenda cagada! Nunca fue mi intención y, por eso, más que nunca, quisiera compartir un recuerdo”.

En esta línea, prosiguió: “Fue en, si no me equivoco, 2019, que vine a actuar aquí, a Argentina; fue la primera vez y eran los inicios de mi carrera; fue aquí, en el Lollapalooza, y me acuerdo de que abría el show con la canción de “Pienso en tu mirá” y me acuerdo de oír toda esa multitud cantando y nunca lo olvidaré, la sensación de, de alguna manera, de “you made it” (“lo hiciste”, en inglés) ¿Sabes? De la primera vez que me la dieron fuera de mi país”, recordó nostálgica, para, luego, adentrarse en un mensaje más profundo.

“Y, entonces, ¿cómo yo podría tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar como este? En verdad, es el lugar que me ha erguido donde estoy hoy, así que, obviamente, creo que ya lo sabéis los que estáis aquí, no tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público, que siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, es el mejor público que hay en la Tierra; siempre cantáis todas las canciones, siempre os implicáis a más no poder, le ponéis todo, todo”, manifestó.

“Y, nada me dolería más que pensarais que no me importa, es igual de vuelta, porque quiero que lo sepáis que, mi amor por Argentina, mi amor por este país, sigue igual de intacto que el primer día”, lanzó.

Tras estos dichos, emocionada, cerró: “Hoy, yo dejo que mi corazón lleno con mis canciones y con las ganas inmensas de entregaros todo, de daros todo y nada quiero agradeceros muchísimo a todos por estar aquí esta noche, por estar aquí conmigo, por levantarme, hace tantos años, y por no dejarme caer nunca; os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo; muchas gracias por estar aquí, esta noche, y por compartir esto conmigo”.

Leé más notas de La Opinión Austral