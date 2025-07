Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó a las críticas del presidente Javier Milei, de otros integrantes del Gobierno y de referentes libertarios, quienes cuestionaron con desconfianza los cortes de electricidad registrados en la provincia de Buenos Aires mientras se definían las listas para las próximas elecciones legislativas.

“Se cortó la luz… y ¡milagro! apareció la prórroga”, dijo en un posteo de X y arremetió contra el gobernador bonaerense: “Hasta el lunes a las 14, ventajita para el inútil de (Axel) Kicillof, que no pudo cerrar la lista en tiempo y forma”.

A propósito, para finalizar su publicación, la titular de la cartera de Seguridad sentenció: “Necesita del aparato del Estado para competir: corte de luz y tiempo extra, sin equipo contrario en frente”.

La Junta Electoral Bonaerense prorrogó hasta mañana, a las 14, la presentación de listas de candidatos y documentación complementaria de cara a los comicios convocados para el 7 de septiembre.

El organismo dio a conocer que “los apoderados de las alianzas Potencia, La Libertad Avanza, Fuerza Patria y el Partido Libertario solicitaron una prórroga para continuar con la carga de candidatos”.

La postergación respondió a los inconvenientes registrados durante la jornada límite para la presentación de listas, cuando dos cortes de energía eléctrica interrumpieron la recepción de documentación en las sedes habilitadas.

En ese marco, el primer mandatario se refirió al escenario electoral en la red social antes llamada Twitter, sin nombrar directamente a fuerzas opositoras, pero dejando clara su interpretación del panorama.

“Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. VLLC!”, opinó Milei.

