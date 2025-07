Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Junta Electoral Bonaerense prorrogó hasta mañana, a las 14, la presentación de listas de candidatos y documentación complementaria de cara a los comicios convocados para el 7 de septiembre.

El organismo dio a conocer que “los apoderados de las alianzas Potencia, La Libertad Avanza, Fuerza Patria y el Partido Libertario solicitaron una prórroga para continuar con la carga de candidatos”.

La postergación respondió a los inconvenientes registrados durante la jornada límite para la presentación de listas, cuando dos cortes de energía eléctrica interrumpieron la recepción de documentación en las sedes habilitadas, señaló Infobae.

Agregó que fueron episodios sugestivos que se produjeron mientras las diferencias internas en las principales coaliciones complicaban la confección de las listas de candidatos a diputados y senadores provinciales de cada una de las ocho secciones electorales en las que está dividida la provincia, también para los Concejos Deliberantes de los 135 municipios bonaerenses.

Qué dijo Javier Milei

Desde su cuenta de X, se refirió al escenario electoral, sin nombrar directamente a fuerzas opositoras, pero dejando clara su interpretación del panorama: “Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. VLLC!”.

Milei ya había dado señales de malestar al republicar un posteo del influencer libertario Nicolás Pareja, que denunciaba la postergación del cierre oficial de listas por un corte de luz como parte de “las mismas y lamentables viejas maniobras de siempre”.

También compartió frases de apoyo de dirigentes aliados como el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y del exgobernador Carlos Ruckauf, en lo que se interpretó como una jugada para mostrar músculo político en medio de un escenario electoral que promete ser complejo para el oficialismo.

“La pelea es entre el kirchnerismo y la libertad, entre el statu quo y el cambio, entre la pobreza y el progreso”, sintetizó Milei, utilizando el ya habitual “VLLC” (Viva la Libertad, Carajo) como sello de sus intervenciones públicas, señaló por su parte “Noticias Argentinas”.